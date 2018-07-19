Фигурист Денис Тен скончался после нападения грабителей

Бронзовый призер Олимпиады 2014 в Сочи казахстанский фигурист Денис Тен умер в реанимации от ножевого ранения, полученного в ходе борьбы с автоворами.

1 2 3 ... 9 Казахстанский фигурист Денис Тен скончался в реанимации после нападения грабителей

19 июля на 25-летнего казахстанского фигуриста Дениса Тена напали автоворы: спортсмен застиг их на месте преступления. Бандиты, личность которых пока устанавливается, планировали украсть боковые зеркала с автомобиля Дениса. После того, как Тен оказал отпор похитителям, те ударили его ножом и скрылись.

Недавно стало известно, что фигурист, потерявший три литра крови, скончался в реанимации, как передает пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана.

Денис — первый спортсмен в истории независимого Казахстана, который смог завоевать медали Олимпийских игр. Кроме бронзы в Сочи фигурист также занял второе место в чемпионате мира 2013 года и третье — в 2015 году. Редакция Woman.ru приносит соболезнования семье и близким погибшего Дениса Тена.