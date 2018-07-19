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    Регина Тодоренко и Влад Топалов официально подтвердили свои отношения

    19.07.2018
    28-летняя Регина Тодоренко активно отрицала слухи о том, что она встречается с 32-летним Владом Топаловым. Впрочем, 19 июля все стало ясно без слов: певец и телеведущая вышли в свет вдвоем и не скрывали своих чувств.

    Слухи о том, что Регина Тодоренко и Влад Топалов встречаются, возникли еще несколько месяцев назад, однако знаменитости долгое время их не подтверждали. Вместо этого они дразнили своих поклонников, публикуя совместные снимки в социальных сетях.

    «Мой друг на всю жизнь», — кокетливо называла Тодоренко Топалова в своем Инстаграме.

    Впрочем, 19 июля случилось то, что в дополнительных комментариях не нуждается. Певец и телеведущая вместе пришли на мероприятие журнала Glamour, приуроченное к старту голосования за номинантов премии «Женщина года», и уже не скрывали влюбленности. Знаменитости вместе позировали фотографам, держались за руки и расстались только на время, когда Тодоренко находилась на сцене в качестве ведущей.

    Интересно, что в этот вечер телеведущая отдала предпочтение платьям, маскирующим область живота: свободному мини и черному макси с многоярусной юбкой. Похоже, слухи о своей беременности Тодоренко развеивать не собирается — или же попросту не может. 

    Кульминацией стало участие Регины и Влада в номинации «Пара года». Конкуренцию им составят крепкие и очень медийные союзы: Кети Топурия и Гуф, Тимати и Анастасия Решетова, Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева.

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    Текст: Ксения Воронцова Фото: Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
    Теги:

    Регина Тодоренко, Влад Топалов

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