Регина Тодоренко и Влад Топалов официально подтвердили свои отношения

28-летняя Регина Тодоренко активно отрицала слухи о том, что она встречается с 32-летним Владом Топаловым. Впрочем, 19 июля все стало ясно без слов: певец и телеведущая вышли в свет вдвоем и не скрывали своих чувств.

1 2 3 4 5 6 7 Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые вместе вышли в свет

Слухи о том, что Регина Тодоренко и Влад Топалов встречаются, возникли еще несколько месяцев назад, однако знаменитости долгое время их не подтверждали. Вместо этого они дразнили своих поклонников, публикуя совместные снимки в социальных сетях.

«Мой друг на всю жизнь», — кокетливо называла Тодоренко Топалова в своем Инстаграме.

Впрочем, 19 июля случилось то, что в дополнительных комментариях не нуждается. Певец и телеведущая вместе пришли на мероприятие журнала Glamour, приуроченное к старту голосования за номинантов премии «Женщина года», и уже не скрывали влюбленности. Знаменитости вместе позировали фотографам, держались за руки и расстались только на время, когда Тодоренко находилась на сцене в качестве ведущей.



Интересно, что в этот вечер телеведущая отдала предпочтение платьям, маскирующим область живота: свободному мини и черному макси с многоярусной юбкой. Похоже, слухи о своей беременности Тодоренко развеивать не собирается — или же попросту не может.



Кульминацией стало участие Регины и Влада в номинации «Пара года». Конкуренцию им составят крепкие и очень медийные союзы: Кети Топурия и Гуф, Тимати и Анастасия Решетова, Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева.