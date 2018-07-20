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    Инсайдеры: у Дженнифер Энистон роман с основателем Google Сергеем Брином

    20.07.2018
    Месяц назад в прессе начали циркулировать слухи о том, что после развода с Джастином Теру Дженнифер Энистон встречается сразу с двумя мужчинами: «деятелем искусства» и «гением техники». Похоже, что теперь стало понятно, на ком из ухажеров остановила свое внимание актриса.
    • Дженнифер Энистон
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      Инсайдеры утверждают, что Дженнифер Энистон закрутила роман с миллиардером и основателем Google Сергеем Брином
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    После развода с 46-летним актером Джастином Теру о личной жизни 49-летней Дженнифер Энистон ничего не было слышно. Однако месяц назад издание Us Weekly выпустило статью, в которой утверждалось, что голливудская актриса окончательно справилась со своими эмоциями после болезненного разрыва и закрутила новый роман. Точнее, целых два!

    Американские журналисты, ссылаясь на инсайдеров, утверждали, что Энистон встречается сразу с двумя мужчинами, один из которых крутится в творческой среде, а другой — настоящий гений в сфере информационных технологий. Долгое время поклонники актрисы пытались догадаться, о ком же шла речь в этом материале. Однако теперь источник, близкий к окружению Дженнифер, прояснил ситуацию.

    Оказалось, что Энистон остановила свое внимание на основателе поисковой системы Google, 44-летнем американском миллиардере российского происхождения Сергее Брине. Как утверждают инсайдеры, пару познакомила их общая подруга, 45-летняя актриса Гвинет Пелтроу. Американские СМИ также заявляют, что после разрыва с Теру Дженнифер больше не планирует связывать свою жизнь с представителем творческой профессии. Голливудская актриса и предприниматель комментариев по поводу предполагаемого романа пока не дали.

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    Текст: Анастасия Киреева Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Сергей Брин, Дженнифер Энистон, Джастин Теру

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    Комментарии (4) Добавить комментарий

    • Брин же давно женат. Между прочим, сносно говорит по русски, а ведь увезли в 6 месяцев его. Родители постарались.

    • Гость

      Брин же давно женат. Между прочим, сносно говорит по русски, а ведь увезли в 6 месяцев его. Родители постарались.

      когда женатый человек мешал сплетне?))), это ж просто сплетня, Энистон сейчас на съёмках в Канаде

    • Гость

      Брин же давно женат. Между прочим, сносно говорит по русски, а ведь увезли в 6 месяцев его. Родители постарались.

      Он развелся в 2015 году. Рада за Дженнифер, если это правда.

    • Хельга

      Он развелся в 2015 году. Рада за Дженнифер, если это правда.

      если правда, забавно было бы)

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