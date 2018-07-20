Инсайдеры: у Дженнифер Энистон роман с основателем Google Сергеем Брином

Месяц назад в прессе начали циркулировать слухи о том, что после развода с Джастином Теру Дженнифер Энистон встречается сразу с двумя мужчинами: «деятелем искусства» и «гением техники». Похоже, что теперь стало понятно, на ком из ухажеров остановила свое внимание актриса.

1 2 3 ... 9 Инсайдеры утверждают, что Дженнифер Энистон закрутила роман с миллиардером и основателем Google Сергеем Брином

После развода с 46-летним актером Джастином Теру о личной жизни 49-летней Дженнифер Энистон ничего не было слышно. Однако месяц назад издание Us Weekly выпустило статью, в которой утверждалось, что голливудская актриса окончательно справилась со своими эмоциями после болезненного разрыва и закрутила новый роман. Точнее, целых два!

Американские журналисты, ссылаясь на инсайдеров, утверждали, что Энистон встречается сразу с двумя мужчинами, один из которых крутится в творческой среде, а другой — настоящий гений в сфере информационных технологий. Долгое время поклонники актрисы пытались догадаться, о ком же шла речь в этом материале. Однако теперь источник, близкий к окружению Дженнифер, прояснил ситуацию.

Оказалось, что Энистон остановила свое внимание на основателе поисковой системы Google, 44-летнем американском миллиардере российского происхождения Сергее Брине. Как утверждают инсайдеры, пару познакомила их общая подруга, 45-летняя актриса Гвинет Пелтроу. Американские СМИ также заявляют, что после разрыва с Теру Дженнифер больше не планирует связывать свою жизнь с представителем творческой профессии. Голливудская актриса и предприниматель комментариев по поводу предполагаемого романа пока не дали.