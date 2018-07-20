Регина Тодоренко с трудом скрывала беременность на вечеринке журнала Glamour

На днях 28-летняя Регина Тодоренко вышла в свет вместе с 32-летним Владом Топаловым, подтвердив тем самым слухи об их романе. Однако не только это стало очевидно в тот вечер.

1 2 3 ... 13 Даже в свободном платье заметен округлившийся живот Регины Тодоренко

Слухи о том, что Регина Тодоренко и Влад Топалов встречаются, возникли еще несколько месяцев назад. Однако телеведущая никак не подтверждала сплетни и даже называла Влада «просто другом», чем только сильнее путала своих поклонников. Но долго скрывать свои отношения у них не вышло.



19 июля Тодоренко и Топалов пришли на мероприятие журнала Glamour, приуроченное к старту голосования за номинантов премии «Женщина года», как пара и уже совсем не скрывали своих чувств.

Правда, это не единственное, что привлекло внимание гостей вечера.

Звезда телеканала «Пятница» для светского раута выбрала довольно необычный наряд: желтое мешковатое мини-платье, которое, несмотря на свободный крой, не смогло скрыть ее подозрительно округлившийся живот.



«Очевидно же, что беременна», «Хватит уже скрывать свое положение», «Счастливой Беременности и легких родов!», «Живот отчетливо видно», — такие комментарии оставили поклонники под фото с вечеринки, которое Регина разместила в микроблоге.



Напомним, еще в начале июня впервые заговорили о том, что телеведущая, возможно, ждет ребенка, что она, кстати, подтвердила в одном из интервью. Однако спустя некоторое время Тодоренко написала в своем микрологе, что дите, к появлению которого она готовится — ее новое шоу на телеканале «Пятница», и ни о какой беременности речи и быть не может.