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    Регина Тодоренко с трудом скрывала беременность на вечеринке журнала Glamour

    20.07.2018
    На днях 28-летняя Регина Тодоренко вышла в свет вместе с 32-летним Владом Топаловым, подтвердив тем самым слухи об их романе. Однако не только это стало очевидно в тот вечер. 

    Слухи о том, что Регина Тодоренко и Влад Топалов встречаются, возникли еще несколько месяцев назад. Однако телеведущая никак не подтверждала сплетни и даже называла Влада «просто другом», чем только сильнее путала своих поклонников. Но долго скрывать свои отношения у них не вышло. 

    19 июля Тодоренко и Топалов пришли на мероприятие журнала Glamour, приуроченное к старту голосования за номинантов премии «Женщина года», как пара и уже совсем не скрывали своих чувств.

    Правда, это не единственное, что привлекло внимание гостей вечера. 

    Звезда телеканала «Пятница» для светского раута выбрала довольно необычный наряд: желтое мешковатое мини-платье, которое, несмотря на свободный крой, не смогло скрыть ее подозрительно округлившийся живот. 

    «Очевидно же, что беременна», «Хватит уже скрывать свое положение», «Счастливой Беременности и легких родов!», «Живот отчетливо видно», — такие комментарии оставили поклонники под фото с вечеринки, которое Регина разместила в микроблоге. 

    Напомним, еще в начале июня впервые заговорили о том, что телеведущая, возможно, ждет ребенка, что она, кстати, подтвердила в одном из интервью. Однако спустя некоторое время Тодоренко написала в своем микрологе, что дите, к появлению которого она готовится — ее новое шоу на телеканале «Пятница», и ни о какой беременности речи и быть не может. 

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    Текст: Юлия Романова Фото: Instagram
    Теги:

    Регина Тодоренко, Влад Топалов

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    Комментарии (2) Добавить комментарий

    • Да она троллит журналистов. Специально поди искала платье «как будто я беременна и скрываю это»

    • Вообще пофиг беременная или нет можете про неё не писать не интересная личность

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