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    Принцу Джорджу 5 лет: самые яркие фото будущего монарха

    22.07.2018
    22 июля наследный принц Великобритании Джордж отмечает свое 5-летие. Несмотря на столь юный возраст, малыш уже активно принимает участие в насыщенной жизни королевской семьи. Мы в Woman.ru решили воспользоваться этим прекрасным поводом и показать вам самые яркие фото старшего ребенка герцога и герцогини Кембриджских.
    • Принц Джордж Александр Луи
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      Еще до рождения старшего принца Кембриджского американская газета The Washington Post провозгласила его «самым известным в мире малышом». Так Джордж стал одним из первых британцев, статьи про которого были опубликованы сразу в нескольких языковых разделах Википедии до его появления на свет
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    Принц Джордж Александр Луи родился 22 июня 2013 года в госпитале Святой Марии в Паддингтоне. Новость о появлении на свет долгожданного первенца принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвала огромную радость у поклонников королевской семьи.

    После рождения малыша западные СМИ писали, что новоиспеченный отец лично обзвонил всех родственников, чтобы сообщить им добрую весть. 

    «Более счастливым сейчас быть просто невозможно», — заявил герцог Кембриджский в официальном обращении к прессе после рождения сына.

    Маленький принц сразу же покорил британскую публику своей непосредственностью и очарованием. С первых дней его жизни не только поклонники королевской семьи, но и весь мир пристально наблюдает за тем, как растет старший наследник принца Уильяма и Кейт Миддлтон. 

    Даже далекому от знания правил королевского двора человеку понятно: малыша воспитывают с оглядкой на то, что когда-нибудь он станет следующим британским монархом. Понятно, что со временем его милые и забавные фото будут появляться в Сети все реже, поэтому мы в Woman.ru предлагаем вам еще раз взглянуть на самые яркие снимки наследника престола.

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    Текст: Анастасия Киреева Фото: Getty Images, Twitter
    Теги:

    Кейт Миддлтон, Принц Джордж Александр Луи, Принц Уильям, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Барак Обама, Мишель Обама, Елизавета II, Принц Чарльз, Принц Луи Артур Чарльз

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    Комментарии (1) Добавить комментарий

    • Поражает насаждение интереса к этой семье! Как будто крошечная и уже отсталая Британия у нас королева мира.

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