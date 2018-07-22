Принцу Джорджу 5 лет: самые яркие фото будущего монарха

22 июля наследный принц Великобритании Джордж отмечает свое 5-летие. Несмотря на столь юный возраст, малыш уже активно принимает участие в насыщенной жизни королевской семьи. Мы в Woman.ru решили воспользоваться этим прекрасным поводом и показать вам самые яркие фото старшего ребенка герцога и герцогини Кембриджских.

Принц Джордж Александр Луи родился 22 июня 2013 года в госпитале Святой Марии в Паддингтоне. Новость о появлении на свет долгожданного первенца принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвала огромную радость у поклонников королевской семьи.

После рождения малыша западные СМИ писали, что новоиспеченный отец лично обзвонил всех родственников, чтобы сообщить им добрую весть.

«Более счастливым сейчас быть просто невозможно», — заявил герцог Кембриджский в официальном обращении к прессе после рождения сына.

Маленький принц сразу же покорил британскую публику своей непосредственностью и очарованием. С первых дней его жизни не только поклонники королевской семьи, но и весь мир пристально наблюдает за тем, как растет старший наследник принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Даже далекому от знания правил королевского двора человеку понятно: малыша воспитывают с оглядкой на то, что когда-нибудь он станет следующим британским монархом. Понятно, что со временем его милые и забавные фото будут появляться в Сети все реже, поэтому мы в Woman.ru предлагаем вам еще раз взглянуть на самые яркие снимки наследника престола.