Принцу Джорджу 5 лет: самые яркие фото будущего монарха

- Еще до рождения старшего принца Кембриджского американская газета The Washington Post провозгласила его «самым известным в мире малышом». Так Джордж стал одним из первых британцев, статьи про которого были опубликованы сразу в нескольких языковых разделах Википедии до его появления на светСмотреть галерею
Принц Джордж Александр Луи родился 22 июня 2013 года в госпитале Святой Марии в Паддингтоне. Новость о появлении на свет долгожданного первенца принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвала огромную радость у поклонников королевской семьи.
После рождения малыша западные СМИ писали, что новоиспеченный отец лично обзвонил всех родственников, чтобы сообщить им добрую весть.
Маленький принц сразу же покорил британскую публику своей непосредственностью и очарованием. С первых дней его жизни не только поклонники королевской семьи, но и весь мир пристально наблюдает за тем, как растет старший наследник принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Даже далекому от знания правил королевского двора человеку понятно: малыша воспитывают с оглядкой на то, что когда-нибудь он станет следующим британским монархом. Понятно, что со временем его милые и забавные фото будут появляться в Сети все реже, поэтому мы в Woman.ru предлагаем вам еще раз взглянуть на самые яркие снимки наследника престола.