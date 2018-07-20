Анастасия Волочкова отправилась на отдых с мамой и дочкой в Турцию, но не захотела жить с ними в одном отеле

Половина лета уже позади. Звезды массово улетают поближе к морю, чтобы провести там оставшуюся часть самого жаркого времени года. Анастасия Волочкова, к примеру, проводит пляжный сезон в одном из своих любимых турецких отелей, откуда охотно делится солнечными кадрами с подписчиками в Инстаграме. Знаменитая балерина никогда не прочь подразнить хейтеров новыми откровенными фото, что в принципе с удовольствием и делает, находясь на курорте.
Это заметили бдительные поклонники семейства Волочковых, обратив внимание на геолокацию снимков. Фолловеры озадачились вопросом, почему родственницы решили отправиться в отпуск в совершенно разные места, о чем спросили у них в комментариях.
«А почему вы не вместе отдыхаете?», «Настя, а что, дочка отдельно от тебя прилетела?», «Мама решила от всех отдохнуть», — написали удивленные инста-пользователи.
Не знаем, объединится ли семья Волочковых в Турции или нет. Но, судя по всему, им и по отдельности совсем не скучно.