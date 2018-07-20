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    Анастасия Волочкова отправилась на отдых с мамой и дочкой в Турцию, но не захотела жить с ними в одном отеле

    20.07.2018
    42-летняя Анастасия Волочкова отправилась в отпуск в Турцию, и туда же полетели ее мама Тамара Владимировна и дочь Ариадна. Правда, родственницы так и не встретились, ведь остановились они в двух разных гостиницах. 
    • Анастасия Волочкова
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      Анастасия Волочкова отдыхает в Турции в одном отеле, а ее мать и дочь — в другом
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    Половина лета уже позади. Звезды массово улетают поближе к морю, чтобы провести там оставшуюся часть самого жаркого времени года. Анастасия Волочкова, к примеру, проводит пляжный сезон в одном из своих любимых турецких отелей, откуда охотно делится солнечными кадрами с подписчиками в Инстаграме. Знаменитая балерина никогда не прочь подразнить хейтеров новыми откровенными фото, что в принципе с удовольствием и делает, находясь на курорте. 

    А в то же время ее мама Тамара Волочкова и дочь Ариадна тоже отдыхают на море, и тоже в Турции. Правда, совсем в другом отеле.

    Это заметили бдительные поклонники семейства Волочковых, обратив внимание на геолокацию снимков. Фолловеры озадачились вопросом, почему родственницы решили отправиться в отпуск в совершенно разные места, о чем спросили у них в комментариях. 

    «А почему вы не вместе отдыхаете?», «Настя, а что, дочка отдельно от тебя прилетела?», «Мама решила от всех отдохнуть», — написали удивленные инста-пользователи. 

    Не знаем, объединится ли семья Волочковых в Турции или нет. Но, судя по всему, им и по отдельности совсем не скучно.

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    Текст: Юлия Романова Фото: Instagram
    Теги:

    Анастасия Волочкова, Ариадна Волочкова

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    Комментарии (4) Добавить комментарий

    • У Волочковой наряды атас, микрокупальники кислотных цветов, шортики и шлепки с огромными цветами...Мне кажется в прошлой жизни она была цыганкой

    • Волочковой предоставили только одну бесплатную путевку за рекламу😀

    • На 3 фото настина "широкая душа" в трусы не поместилась.)))

    • Старая балерина) неисправима

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