Анастасия Волочкова отправилась на отдых с мамой и дочкой в Турцию, но не захотела жить с ними в одном отеле

42-летняя Анастасия Волочкова отправилась в отпуск в Турцию, и туда же полетели ее мама Тамара Владимировна и дочь Ариадна. Правда, родственницы так и не встретились, ведь остановились они в двух разных гостиницах.

1 2 3 ... 12 Анастасия Волочкова отдыхает в Турции в одном отеле, а ее мать и дочь — в другом

Половина лета уже позади. Звезды массово улетают поближе к морю, чтобы провести там оставшуюся часть самого жаркого времени года. Анастасия Волочкова, к примеру, проводит пляжный сезон в одном из своих любимых турецких отелей, откуда охотно делится солнечными кадрами с подписчиками в Инстаграме. Знаменитая балерина никогда не прочь подразнить хейтеров новыми откровенными фото, что в принципе с удовольствием и делает, находясь на курорте.

А в то же время ее мама Тамара Волочкова и дочь Ариадна тоже отдыхают на море, и тоже в Турции. Правда, совсем в другом отеле.

Это заметили бдительные поклонники семейства Волочковых, обратив внимание на геолокацию снимков. Фолловеры озадачились вопросом, почему родственницы решили отправиться в отпуск в совершенно разные места, о чем спросили у них в комментариях.



«А почему вы не вместе отдыхаете?», «Настя, а что, дочка отдельно от тебя прилетела?», «Мама решила от всех отдохнуть», — написали удивленные инста-пользователи.



Не знаем, объединится ли семья Волочковых в Турции или нет. Но, судя по всему, им и по отдельности совсем не скучно.