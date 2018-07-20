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    «Гречку я слушать не буду, я ее ел»: Юрий Лоза вслед за Земфирой раскритиковал Монеточку и Гречку

    20.07.2018
    Недавно Земфира прошлась по творчеству молодых исполнительниц — Монеточки и Гречки. Дерзкие высказывания певицы вызвали широкий резонанс в Сети, а теперь в набирающий обороты конфликт вмешались Юрий Лоза и Диана Арбенина.

    19 июля 41-летняя певица Земфира жестко раскритиковала молодых исполнительниц — 20-летнюю Монеточку (Елизавету Гадымову) и 18-летнюю Гречку (Анастасию Иванову). Звезда опубликовала в Сети пост, в котором заявила, что у Гречки «ужасные голос и внешность», а Монеточка «нормально выглядит, в отличие от Гречки, но голос — омерзительный».

    Многие поклонники Земфиры после этих высказываний своего кумира решили, что она слишком несправедлива к молодым девушкам, которые находятся в самом начале творческого пути. А недавно в конфликт вмешалась и экс-солистка «Ночных снайперов», 44-летняя Диана Арбенина.

    Певица согласилась с Земфирой и заявила, что голос и внешность Гречки оставляют желать лучшего, а Монеточка не умеет петь. Вслед за Арбениной высказался и 64-летний композитор Юрий Лоза.

    «Мне далека Земфира и мне еще более далеки и Гречка, и Монеточка. Гречку я вообще слушать не буду. Я вообще-то ее ел всю жизнь», — цитирует музыканта Telegram-канал Mash. Артист также заявил, что брать себе псевдонимы с пищевой тематикой не стоит, а Монеточка и вовсе ассоциируется у него с тюремным шансоном. Впрочем, порция критики досталась и самой Земфире. Лоза решил, что ее песни нельзя отнести к року, и охарактеризовал ее творчество как «бытовуху».

    Многие пользователи Сети поддержали молодых исполнительниц после того, как на них обрушился шквал критики. В комментариях к резонансным постам Земфиры писали: «Зачем критиковать за внешность? Некрасиво поступаете», «А судьи кто?», «Не могу поверить, что это пишет Земфира…»

    Интересно, что ранее Гречка в инстаграм-историях выложила видео, на котором поблагодарила Земфиру за ее мнение и творчество, которым она восхищается. Монеточка же пока воздерживается от комментариев.

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    Текст: Анастасия Киреева Фото: Legion-Media.ru, Persona Stars, vk.com
    Теги:

    Юрий Лоза, Диана Арбенина, Земфира

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    Комментарии (6) Добавить комментарий

    • Еще один.)) Хотя им спасибо за пиар. Многие захотели узнать, кто такие Гречка и Монеточка и многим понравилось.

    • Наконец то главный строитель плотов подтянулся! А то срач, не срач без него))))Нужно ещё мнение Пригожина, ждём...

    • Такие молодые девчонки - 98 и 2000 года рождения, ставшие популярными без помощи "папиков", по-любому заслуживают уважения. А "нравится-не нравится" это уже вкусовщина.

    • Никого из них не слушаю,но если Гречку оттюнинговать,то будет тоже красотка,не хуже других

    • Монеточка понравилась, Гречка- нет. Земе позор за бестактность. Сами что Арбенина, что Земфира выглядят на 3 балла всю жизнь. Но я полагала, что у них более тонкая душевная организация, не мыслимо молодых девчонок в комплексы вгонять. Слов не нашлось других, что ли, каких- либо добрых пожеланий, конструктивных подсказок? Взрослые люди, сразу Ренату с безногим танцором вспомнила. Грубые тетки. А девочкам выше нос держать, развиваться, потенциал есть.

    • Никого из них не слушала, но справедливости ради, внешность Гречки ничем не хуже большинства исполнительниц. Просто еще очень молоденькая, не нашла свой стиль

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