«Гречку я слушать не буду, я ее ел»: Юрий Лоза вслед за Земфирой раскритиковал Монеточку и Гречку

Недавно Земфира прошлась по творчеству молодых исполнительниц — Монеточки и Гречки. Дерзкие высказывания певицы вызвали широкий резонанс в Сети, а теперь в набирающий обороты конфликт вмешались Юрий Лоза и Диана Арбенина.

1 2 3 ... 11 Недавно Земфира обрушилась с критикой на Монеточку и Гречку

19 июля 41-летняя певица Земфира жестко раскритиковала молодых исполнительниц — 20-летнюю Монеточку (Елизавету Гадымову) и 18-летнюю Гречку (Анастасию Иванову). Звезда опубликовала в Сети пост, в котором заявила, что у Гречки «ужасные голос и внешность», а Монеточка «нормально выглядит, в отличие от Гречки, но голос — омерзительный».

Многие поклонники Земфиры после этих высказываний своего кумира решили, что она слишком несправедлива к молодым девушкам, которые находятся в самом начале творческого пути. А недавно в конфликт вмешалась и экс-солистка «Ночных снайперов», 44-летняя Диана Арбенина.

Певица согласилась с Земфирой и заявила, что голос и внешность Гречки оставляют желать лучшего, а Монеточка не умеет петь. Вслед за Арбениной высказался и 64-летний композитор Юрий Лоза.

«Мне далека Земфира и мне еще более далеки и Гречка, и Монеточка. Гречку я вообще слушать не буду. Я вообще-то ее ел всю жизнь», — цитирует музыканта Telegram-канал Mash. Артист также заявил, что брать себе псевдонимы с пищевой тематикой не стоит, а Монеточка и вовсе ассоциируется у него с тюремным шансоном. Впрочем, порция критики досталась и самой Земфире. Лоза решил, что ее песни нельзя отнести к року, и охарактеризовал ее творчество как «бытовуху».



Многие пользователи Сети поддержали молодых исполнительниц после того, как на них обрушился шквал критики. В комментариях к резонансным постам Земфиры писали: «Зачем критиковать за внешность? Некрасиво поступаете», «А судьи кто?», «Не могу поверить, что это пишет Земфира…»

Интересно, что ранее Гречка в инстаграм-историях выложила видео, на котором поблагодарила Земфиру за ее мнение и творчество, которым она восхищается. Монеточка же пока воздерживается от комментариев.