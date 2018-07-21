Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Создатель «Ласкового мая» Андрей Разин назвал Ольгу Бузову «самой бездарной певицей»

    21.07.2018
    Представители отечественного шоу-бизнеса чуть ли не ежедневно высказываются о творчестве 32-летней Ольги Бузовой. На сей раз своим мнением о певческом таланте знаменитости поделился Андрей Разин.
    • Ольга Бузова
      1 2 3 ...10
      Многие представители отечественного шоу-бизнеса комментируют творчество Ольги Бузовой
      Смотреть галерею

    Вот уже несколько лет Ольга Бузова активно строит карьеру певицы. Ведущая «Дома-2» регулярно выпускает новые треки и гастролирует по городам России. Многие коллеги Ольги считают своим долгом высказаться о ее таланте. На днях к ним присоединился и создатель коллектива «Ласковый май» Андрей Разин.

    «Считаю самой бездарной певицей всех времен и народов Ольгу Бузову. Она даже перещеголяла меня по бездарности. Хотя я, не умея петь, дал более 2800 концертов и записал 123 песни. По итогам хит-парада ТАСС, в 1989 году, был признан лучшим продюсером-певцом СССР», — поведал Андрей в своем Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

    «У нее хорошие предпринимательские задатки, наверно, неплоха в иных ипостасях, но она и Музыка — несопоставимые понятия», «Андрюша, ты прав на 1000%», — согласились с музыкантом фолловеры. А как вам кажется, прав ли Разин? 

    Перейти к обсуждению 4


    Текст: Екатерина Иванова
    Теги:

    Ольга Бузова

    Реклама

    Комментарии (4) Добавить комментарий

    • Так и получается по его словам, что он такой же, как и она! И деньги на этом заработал...Лучше бы вообще ничего не говорил...

    • Да что все эти сбитые летчики к ней лезут, можно любить или не любить Бузову, но достали на ней хайп ловить. Сами бездари

    • Получается, он не умеет, но пел, а другим нельзя?)) Мужская логика...

    • Походу не знал как о себе напомнить и решил через Бузову

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.