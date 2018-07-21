Создатель «Ласкового мая» Андрей Разин назвал Ольгу Бузову «самой бездарной певицей»

Представители отечественного шоу-бизнеса чуть ли не ежедневно высказываются о творчестве 32-летней Ольги Бузовой. На сей раз своим мнением о певческом таланте знаменитости поделился Андрей Разин.

1 2 3 ... 10 Многие представители отечественного шоу-бизнеса комментируют творчество Ольги Бузовой

Вот уже несколько лет Ольга Бузова активно строит карьеру певицы. Ведущая «Дома-2» регулярно выпускает новые треки и гастролирует по городам России. Многие коллеги Ольги считают своим долгом высказаться о ее таланте. На днях к ним присоединился и создатель коллектива «Ласковый май» Андрей Разин.



«Считаю самой бездарной певицей всех времен и народов Ольгу Бузову. Она даже перещеголяла меня по бездарности. Хотя я, не умея петь, дал более 2800 концертов и записал 123 песни. По итогам хит-парада ТАСС, в 1989 году, был признан лучшим продюсером-певцом СССР», — поведал Андрей в своем Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



«У нее хорошие предпринимательские задатки, наверно, неплоха в иных ипостасях, но она и Музыка — несопоставимые понятия», «Андрюша, ты прав на 1000%», — согласились с музыкантом фолловеры. А как вам кажется, прав ли Разин?