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    Саша Зверева впервые показала нового возлюбленного

    21.07.2018
    После расставания с отцом своего третьего ребенка Саша Зверева долгое время была одна. На днях певица рассказала, что наконец встретила «того самого» мужчину.

    Экс-солистка популярной в 2000-е годы группы «Демо» Саша Зверева одна воспитывает троих детей. 15-летняя Василиса и 10-летний Макар родились во время отношений певицы с предпринимателем Ильей Гусевым, а 3-летний Лев — в браке с диджеем Дмитрием Алмазовым.

    Долгое время после развода с музыкантом Зверева была одна. Саша не раз признавалась, что требовательна к мужчинам, и главное для нее — финансовая независимость партнера. Судя по всему, многодетная мама наконец обрела свое счастье — на днях она перестала скрывать возлюбленного.

    «Не знаю, что и как сложится, но знаю, что мне Вселенная прислала самого доброго, заботливого, спокойного, умного, образованного, внимательного, большого, щедрого и, как и хотела, породистого! Это Дэн. Он американец. Живет в ЛА. Познакомились мы этой весной. Уже со второго свидания я знала, что это Он», — поведала в своем Инстаграме Саша.

    Фолловеры порадовались за своего кумира и пожелали влюбленным счастья.  

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    Текст: Екатерина Иванова
    Теги:

    Саша Зверева

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