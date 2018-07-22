Королевская семья представила новый официальный портрет принца Джорджа в честь его пятого дня рождения

22 июля принцу Джорджу исполнилось пять лет. Старший сын принца Уильма и Кейт Миддлтон уже совсем большой — в этом году он пошел в школу. По словам мамы маленького монарха, он интересуется динозаврами, а еще ему очень нравится слушать про вулканы и… вместе с ней готовить пиццу! Как быстро растут дети!
Интернет-пользователи сошлись во мнении, что правнук Елизаветы II с каждым годом становится все больше похож на прабабушку. Впрочем, многие настаивают на том, что очаровательной улыбкой и хитрым прищуром мальчик пошел в папу. А вам как кажется?