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    Королевская семья представила новый официальный портрет принца Джорджа в честь его пятого дня рождения

    22.07.2018
    Каждый год в честь дня рождения принца Джорджа на сайте Кенсингтонского дворца публикуется его новый официальный портрет. Давайте полюбуемся вместе!

    22 июля принцу Джорджу исполнилось пять лет. Старший сын принца Уильма и Кейт Миддлтон уже совсем большой — в этом году он пошел в школу. По словам мамы маленького монарха, он интересуется динозаврами, а еще ему очень нравится слушать про вулканы и… вместе с ней готовить пиццу! Как быстро растут дети!

    Глядя на свежий портрет смеющегося Джорджа, можем смело утверждать, что в будущем он, как и его дядя Гарри, разобьет не одно девичье сердце.

    Интернет-пользователи сошлись во мнении, что правнук Елизаветы II с каждым годом становится все больше похож на прабабушку. Впрочем, многие настаивают на том, что очаровательной улыбкой и хитрым прищуром мальчик пошел в папу. А вам как кажется? 

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    Текст: Екатерина Иванова
    Теги:

    Принц Джордж Александр Луи

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    Комментарии (3) Добавить комментарий

    • Российским гражданам это знать просто необходимо. Без этого невозможно жить.

    • Гость

      Российским гражданам это знать просто необходимо. Без этого невозможно жить.

      мне тоже не понятно, с какой целью так много стало этой семьи в новостях. Зачем???

    • Блин, а с какой целью заходить в статью и оставлять коммент,если неинтересно?
      Джордж очаровашка, только кажется верховодит там Шарлотт

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