Королевская семья представила новый официальный портрет принца Джорджа в честь его пятого дня рождения

Каждый год в честь дня рождения принца Джорджа на сайте Кенсингтонского дворца публикуется его новый официальный портрет. Давайте полюбуемся вместе!

1 2 3 ... 10 22 июля принцу Джорджу исполнилось пять лет

22 июля принцу Джорджу исполнилось пять лет. Старший сын принца Уильма и Кейт Миддлтон уже совсем большой — в этом году он пошел в школу. По словам мамы маленького монарха, он интересуется динозаврами, а еще ему очень нравится слушать про вулканы и… вместе с ней готовить пиццу! Как быстро растут дети!

Глядя на свежий портрет смеющегося Джорджа, можем смело утверждать, что в будущем он, как и его дядя Гарри, разобьет не одно девичье сердце.

Интернет-пользователи сошлись во мнении, что правнук Елизаветы II с каждым годом становится все больше похож на прабабушку. Впрочем, многие настаивают на том, что очаровательной улыбкой и хитрым прищуром мальчик пошел в папу. А вам как кажется?