14 июля 38-летний Эмин Агаларов сыграл свадьбу с 30-летней Аленой Гавриловой. Этот союз для влюбленных стал не первым: Эмин был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой, а Алена несколько лет состояла в гражданском браке с миллиардером Русланом Тарико.
Поклонники с нетерпением ждали реакции Лейлы на бракосочетание бывшего мужа. Сперва девушка в своем микроблоге опубликовала стихотворение, в котором рассуждала о любви и счастье, а через несколько дней написала и поздравление молодоженам.
«Я желаю Эмину и Алене счастья. Они очень достойные и красивые люди, и, дай Бог, чтоб любовь в их жизни была превыше всего! Желаю всем радоваться жизнь и любить», — цитирует Алиеву портал «СтарХит».
К слову, Лейла и Эмин даже после развода смогли сохранить дружеские отношения.
Бывшая жена Эмина Агаларова прокомментировала его свадьбу
14 июля 38-летний Эмин Агаларов сыграл свадьбу с 30-летней Аленой Гавриловой. Этот союз для влюбленных стал не первым: Эмин был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой, а Алена несколько лет состояла в гражданском браке с миллиардером Русланом Тарико.
Реклама