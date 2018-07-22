Бывшая жена Эмина Агаларова прокомментировала его свадьбу

Чуть больше недели назад Эмин Агаларов женился во второй раз. Интернет-пользователям было интересно, выскажется ли бывшая супруга певца по поводу этого события.

1 2 3 ... 10 Лейла Алиева высказалась по поводу свадьбы Эмина Агаларова

14 июля 38-летний Эмин Агаларов сыграл свадьбу с 30-летней Аленой Гавриловой. Этот союз для влюбленных стал не первым: Эмин был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой, а Алена несколько лет состояла в гражданском браке с миллиардером Русланом Тарико.



Поклонники с нетерпением ждали реакции Лейлы на бракосочетание бывшего мужа. Сперва девушка в своем микроблоге опубликовала стихотворение, в котором рассуждала о любви и счастье, а через несколько дней написала и поздравление молодоженам.



«Я желаю Эмину и Алене счастья. Они очень достойные и красивые люди, и, дай Бог, чтоб любовь в их жизни была превыше всего! Желаю всем радоваться жизнь и любить», — цитирует Алиеву портал «СтарХит».



К слову, Лейла и Эмин даже после развода смогли сохранить дружеские отношения.