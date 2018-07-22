Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Василиса Володина высказалась о взаимоотношениях с соведущими «Давай поженимся»

    22.07.2018
    Не так давно выяснилось, что отношения Розы Сябитовой, Ларисы Гузеевой и Василисы Володиной далеки от идеальных. В одном из недавних интервью астролог подтвердила это.
    • Василиса Володина
      1 2 3 ...10
      Василиса Володина рассказала об отношениях с Розой Сябитовой и Ларисой Гузеевой
      Смотреть галерею

    На днях в одной из соцсетей Лариса Гузеева раскритиковала поведение Василисы Володиной. По мнению актрисы, популярность «снесла голову» астрологу. Вскоре журналисты связались с Розой Сябитовой, которая поведала, что между тремя ведущими действительно нет дружбы. По словам свахи, в этом виновата Лариса, которая сразу же после старта «Давай поженимся» поставила условие — никакого общения вне эфира. Сябитова также поведала, что Гузеева часто врет на камеру.

    Василиса же не стала комментировать слова Ларисы, однако на днях дала интервью, в котором подтвердила, что отношения соведущих отнюдь не теплые. «Не нравится, когда соведущие Роза и Лариса перебивают и высказывают субъективное мнение, не дают возможности детально и обстоятельно огласить результаты моих знаний в науке с тысячелетней историей. Житейская мудрость — это, конечно, прекрасно, но в мире существует много другого помимо личного опыта моих прекрасных подруг», — пожаловалась Володина журналистам портала «СтарХит».

    Интернет-пользователи пришли к выводу, что на съемочной площадке проекта действительно царит напряженная атмосфера, так что неудивительно, что после выключения камер женщины не общаются.

    Перейти к обсуждению 4


    Текст: Екатерина Иванова
    Теги:

    Лариса Гузеева, Роза Сябитова, Василиса Володина

    Реклама

    Комментарии (4) Добавить комментарий

    • Несколько раз смотрела данную передачу, мнение о Гузеевой отвратительное: тетка в возрасте с пафосом и тоном, не терпящим возражений. Смотреть на неё откровенно неприятно

    • каждая на себя одеяло тянет..а вообще эту передачку кроме пенсионеров и то далеко не всех, кто-нибудь смотрит?! зачем она вообще нужна? чтобы эта троица зарабатывала?

    • а астрологию и правда всерьёз воспринимать не надо, впрочем как и этих ведущих-аферисток.

    • Сябитова также поведала, что Гузеева часто врет на камеру. Источник: http://www.woman.ru/stars/events/article/221127/#c4331994© Woman.ru да они все врут! а Розита погрязла во вранье и аферах!

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.