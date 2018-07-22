Василиса Володина высказалась о взаимоотношениях с соведущими «Давай поженимся»

Не так давно выяснилось, что отношения Розы Сябитовой, Ларисы Гузеевой и Василисы Володиной далеки от идеальных. В одном из недавних интервью астролог подтвердила это.

1 2 3 ... 10 Василиса Володина рассказала об отношениях с Розой Сябитовой и Ларисой Гузеевой

На днях в одной из соцсетей Лариса Гузеева раскритиковала поведение Василисы Володиной. По мнению актрисы, популярность «снесла голову» астрологу. Вскоре журналисты связались с Розой Сябитовой, которая поведала, что между тремя ведущими действительно нет дружбы. По словам свахи, в этом виновата Лариса, которая сразу же после старта «Давай поженимся» поставила условие — никакого общения вне эфира. Сябитова также поведала, что Гузеева часто врет на камеру.



Василиса же не стала комментировать слова Ларисы, однако на днях дала интервью, в котором подтвердила, что отношения соведущих отнюдь не теплые. «Не нравится, когда соведущие Роза и Лариса перебивают и высказывают субъективное мнение, не дают возможности детально и обстоятельно огласить результаты моих знаний в науке с тысячелетней историей. Житейская мудрость — это, конечно, прекрасно, но в мире существует много другого помимо личного опыта моих прекрасных подруг», — пожаловалась Володина журналистам портала «СтарХит».



Интернет-пользователи пришли к выводу, что на съемочной площадке проекта действительно царит напряженная атмосфера, так что неудивительно, что после выключения камер женщины не общаются.