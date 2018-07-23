Дмитрий Тарасов показал новое фото с маленькой дочкой

Недавно вернувшийся с футбольных сборов Дмитрий Тарасов продемонстрировал подписчикам трогательный снимок с дочкой, которую ему родила супруга Анастасия Костенко.

1 2 3 ... 10 Игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов показал подписчикам новое фото с маленькой дочкой

Не так давно 31-летний футболист Дмитрий Тарасов вернулся со сборов, которые проходили в Австрии. Ради того, чтобы приступить к тренировкам после продления контракта с «Локомотивом», ему пришлось оставить дома свою 24-летнюю супругу Анастасию Костенко с новорожденным ребенком.

Спортсмен не раз признавался, что всегда скучает по «своим принцессам». А теперь, когда время сборов подошло к концу, заботливый муж и отец сразу же отправился в Москву. К огромной радости подписчиков Тарасова, в своем микроблоге по приезде домой он опубликовал невероятно трогательный снимок с дочкой.

На фото Дмитрий осторожно держит на руках новорожденную малышку и смотрит на нее с огромной нежностью. Поклонники футболиста решили, что отцовство доставляет ему большое удовольствие. Некоторые подписчики полузащитника «Локомотива» призвали его и дальше помогать во всем своей супруге, «чтобы у нее оставалось время на отдых», а кто-то попросил наконец рассекретить имя малышки. Сам Дмитрий Тарасов пока что никак не отреагировал на такие комментарии.