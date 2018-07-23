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    Дмитрий Тарасов показал новое фото с маленькой дочкой

    23.07.2018
    Недавно вернувшийся с футбольных сборов Дмитрий Тарасов продемонстрировал подписчикам трогательный снимок с дочкой, которую ему родила супруга Анастасия Костенко.
    • Дмитрий Тарасов
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      Игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов показал подписчикам новое фото с маленькой дочкой
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    Не так давно 31-летний футболист Дмитрий Тарасов вернулся со сборов, которые проходили в Австрии. Ради того, чтобы приступить к тренировкам после продления контракта с «Локомотивом», ему пришлось оставить дома свою 24-летнюю супругу Анастасию Костенко с новорожденным ребенком.

    Спортсмен не раз признавался, что всегда скучает по «своим принцессам». А теперь, когда время сборов подошло к концу, заботливый муж и отец сразу же отправился в Москву. К огромной радости подписчиков Тарасова, в своем микроблоге по приезде домой он опубликовал невероятно трогательный снимок с дочкой.

    На фото Дмитрий осторожно держит на руках новорожденную малышку и смотрит на нее с огромной нежностью. Поклонники футболиста решили, что отцовство доставляет ему большое удовольствие. Некоторые подписчики полузащитника «Локомотива» призвали его и дальше помогать во всем своей супруге, «чтобы у нее оставалось время на отдых», а кто-то попросил наконец рассекретить имя малышки. Сам Дмитрий Тарасов пока что никак не отреагировал на такие комментарии.

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    Текст: Анастасия Киреева Фото: Instagram
    Теги:

    Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов

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    Комментарии (1) Добавить комментарий

    • А с первой дочкой он также фоткался?

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