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    Тонкие губы и восковое лицо: на новых фото Кайли Дженнер сама на себя не похожа

    23.07.2018
    Не так давно Кайли Дженнер избавилась от филлеров в губах. На свежем снимке, сделанном папарацци, инстаграм-звезду просто не узнать.

    Чуть больше двух недель назад Кайли Дженнер опубликовала снимок, который очень удивил ее подписчиков. На фото молодая мама была совсем не похожа на себя. Оказалось, что девушка избавилась от филлеров в губах, и эти изменения ей явно к лицу.

    На днях папарацци сфотографировали инстаграм-звезду на улице Лос-Анджелеса. Кадры быстро попали в Сеть, и поклонников просто шокировала перемена во внешности их кумира.

    Дженнер сильно похудела, однако не это привлекло внимание интернет-пользователей. На свежих кадрах было еще более заметно, что девушка уменьшила губы — они стали почти такими же, как и до многочисленных пластических операций. Кроме того, пользователи Сети предположили, что, избавившись от филлеров в губах, Кайли решила сделать уколы красоты в лоб и скулы. Из-за этого молодую маму было едва узнать. Многие пришли к выводу, что она смотрится свежее и даже моложе, однако нашлись и те, кому не понравились перемены во внешности знаменитости. А какого мнения придерживаетесь вы? 

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    Текст: Екатерина Иванова
    Теги:

    Кайли Дженнер

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    Комментарии (3) Добавить комментарий

    • Тут как раз она сама на себя почти похожа.

    • За её помады, я её люблю любую. Она супер!

    • Уважаю натуральность, но в данном случае пухлые губы смотрятся лучше

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