39-летняя Татьяна Терешина впервые выходит замуж

Экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина готовится впервые официально выйти замуж. Избранником певицы стал бизнесмен Олег, сделавший звезде предложение в день ее рождения.

39-летняя певица Таня Терешина готовится впервые примерить подвенечное платье. В день рождения звезды ее избранник, бизнесмен Олег, неожиданно сделал экс-солистке Hi-Fi предложение руки и сердца. «Была очень удивлена, когда любимый встал на одно колено», — цитирует Татьяну «СтарХит».

В разговоре с изданием Терешина также сообщила, что она согласилась без лишних раздумий, ведь Олег покорил ее своей уверенностью с первого дня их знакомства. «Гостей ожидается много, обязательно приглашу Юлю Ковальчук и Лешу Чумакова, Вику Лопыреву… Надеюсь, все останутся довольны!» — рассказала Татьяна о деталях предстоящего торжества.

Напомним, что от незарегистрированных отношений певицы с ведущим Славой Никитиным у Терешиной подрастает 4-летняя дочь Арис, которая сразу же смогла найти общий язык с новым избранником мамы. «Когда Олег приходит домой, дочка сразу же бежит к нему на руки», — рассказала певица в интервью «СтарХиту».

Интересно, что ранее Терешина заявляла, что со свадьбой торопиться никогда не стоит, ведь девушка должна сама понять, когда ей стоит зарегистрировать свои отношения. Похоже, что теперь, встретив Олега, Татьяна изменила свое мнение.