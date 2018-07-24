Экс-супруг Даны Борисовой разрешил ей забрать дочь

После долгих судебных разбирательств бывший муж Даны Борисовой позволил 10-летней дочери Полине переехать к маме. Воссоединение родственниц состоится в самое ближайшее время.

1 2 3 ... 14 Дане Борисовой удалось убедить бывшего мужа, что она способна воспитывать дочь Полину

В прошлом году Дана Борисова публично призналась в зависимости от алкоголя и запрещенных веществ, а затем несколько месяцев провела в реабилитационном центре в Таиланде. После этого бывший гражданский муж телеведущей Максим Аксенов забрал их общую дочь Полину к себе и обязал Дану платить алименты.



Борисова решила бороться за право видеться с девочкой, и через некоторое время суд удовлетворил ее требования. Знаменитость при первой возможности ездила к дочери, ходила с ней по магазинам и в кино, а недавно свозила в Венецию.

Судя по всему, Максим убедился в том, что Дана преодолела зависимость , потому что не так давно пошел ей навстречу.

Как сообщают журналисты издания «Комсомольская правда», Аксенов договорился с Борисовой, что дочь будет жить с ней. Телеведущая продала квартиру, где все напоминало ей о неблагополучном прошлом, и купила новые апартаменты в доме по соседству с бывшим супругом. Так что теперь Полина будет проводить много времени с обоими родителями.