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    Влад Топалов сделал предложение Регине Тодоренко

    25.07.2018
    Недавно телеведущая Регина Тодоренко и музыкант Влад Топалов перестали скрывать свои отношения. А теперь, спустя всего несколько дней после публичного заявления о своем романе, Топалов сделал предложение своей возлюбленной.

    28-летняя Регина Тодоренко и 32-летний Влад Топалов давно намекали своим поклонникам на то, что их связывает нечто большее, чем просто дружба, постоянно публикуя в Сети совместные снимки. А недавно звезды посетили вечеринку Glamour, на которой наконец подтвердили свои отношения.

    Роман Тодоренко и Топалова развивался стремительно, а поклонники звездной пары постоянно пытались «поженить» молодых людей. Похоже, что теперь мечта фанатов телеведущей и музыканта сбылась: Влад сделал Регине предложение во время отдыха во Франции.

    В своем микроблоге Тодоренко опубликовала многозначительное фото, на котором она целуется с Топаловым, а на ее безымянном пальце красуется помолвочное кольцо. Экс-ведущая «Орла и Решки» подписала снимок лаконично: «Согласна!!!». В комментариях под записью, которая за несколько минут собрала уже больше 120 тысяч лайков, поклонники телеведущей наперебой поздравляют молодых. 

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    Текст: Анастасия Киреева Фото: Instagram
    Теги:

    Регина Тодоренко, Влад Топалов

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    Комментарии (1) Добавить комментарий

    • Владка по второму кругу пошел...

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