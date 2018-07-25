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    В пятый раз замуж? 51-летняя Памела Андерсон обручилась с 32-летним французким бойфрендом-футболистом

    25.07.2018
    Во время одного из свиданий Памелы Андерсон и французского футболиста Адиля Рами в Голливуде на безымянном пальце актрисы папарацци засняли помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом. Похоже, что теперь звезда «Спасателей Малибу» действительно готовится пойти под венец.
    • Памела Андерсон
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      Папарацци засняли Памелу Андерсон и Адиля Рами на выходе из голливудского ресторана
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    51-летняя Памела Андерсон, по сообщениям американских СМИ, собирается связать себя узами брака с 32-летним французским футболистом Адилем Рами. Звезда «Спасателей Малибу» и полузащитник «Олимпик Марсель» закрутили роман около года назад, однако афишировать свои отношения знаменитости не торопились.

    Несмотря на то, что Памела и Адиль не прячутся от папарации, фотографам редко удается заснять их вместе.

    Исключением стал недавний выход в свет в западном Голливуде, когда пару заметили на выходе из ресторана. Французский футболист был одет в джинсы и серую футболку, а на актрисе было платье с цветочным принтом, однако публику привлекла совсем другая деталь...

    На безымянном пальце Памелы Андерсон красовалось помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом, которое она даже не пыталась скрыть от чужих глаз. Сразу, как снимки пары появились в Сети, поклонники звезд воскликнули: «Ну наконец-то!»

    Напомним, что слухи о возможной помолвке актрисы и футболиста появились еще во время проведения ЧМ-2018, когда Памела приехала поддержать своего возлюбленного во время одного из матчей. Похоже, что теперь звезда «Спасателей Малибу» действительно готовится примерить свадебное платье в пятый раз.

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    Текст: Анастасия Киреева Фото: Legion-Media.ru, Splash/Gallo Images, Getty Images
    Теги:

    Памела Андерсон

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    Комментарии (3) Добавить комментарий

    • Тоже что ль пойти с кемнить обручиться?

    • Заранее успокаиваю всех любительниц молодых парней: такие мезальянсы возможны только в мире богатых (исключения не в счет), в обычной жизни 30 летник мужчины не живут с 50 летними женщинами. Как написали в теме про Маршалла с молодой любовницей- если б не деньги, то не светила б ему молодуха. Так и тут- если б не деньги Памелы,то не светил б ей никакой 30 летний.

    • Ну крутяк, че-))) Памела, кстати, недавно вошла в список звезд, которые растеряли свое состояние, а этот футболист богатый, так что по финансам она в плюсах_))))

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