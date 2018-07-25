В пятый раз замуж? 51-летняя Памела Андерсон обручилась с 32-летним французким бойфрендом-футболистом

Во время одного из свиданий Памелы Андерсон и французского футболиста Адиля Рами в Голливуде на безымянном пальце актрисы папарацци засняли помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом. Похоже, что теперь звезда «Спасателей Малибу» действительно готовится пойти под венец.

1 2 3 ... 12 Папарацци засняли Памелу Андерсон и Адиля Рами на выходе из голливудского ресторана

51-летняя Памела Андерсон, по сообщениям американских СМИ, собирается связать себя узами брака с 32-летним французским футболистом Адилем Рами. Звезда «Спасателей Малибу» и полузащитник «Олимпик Марсель» закрутили роман около года назад, однако афишировать свои отношения знаменитости не торопились.

Несмотря на то, что Памела и Адиль не прячутся от папарации, фотографам редко удается заснять их вместе.

Исключением стал недавний выход в свет в западном Голливуде, когда пару заметили на выходе из ресторана. Французский футболист был одет в джинсы и серую футболку, а на актрисе было платье с цветочным принтом, однако публику привлекла совсем другая деталь...

На безымянном пальце Памелы Андерсон красовалось помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом, которое она даже не пыталась скрыть от чужих глаз. Сразу, как снимки пары появились в Сети, поклонники звезд воскликнули: «Ну наконец-то!»

Напомним, что слухи о возможной помолвке актрисы и футболиста появились еще во время проведения ЧМ-2018, когда Памела приехала поддержать своего возлюбленного во время одного из матчей. Похоже, что теперь звезда «Спасателей Малибу» действительно готовится примерить свадебное платье в пятый раз.