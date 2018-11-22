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    Принц Гарри и Меган Маркл проведут годовщину помолвки не вместе

    22.11.2018
    Совсем недавно Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали полгода со дня своей свадьбы. Скоро герцогу и герцогине Сассекским предстоит отметить еще одну дату — годовщину помолвки, однако этот радостный день супруги проведут порознь.

    26 ноября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл сообщили миру о том, что собираются стать мужем и женой. Близится годовщина этого радостного события, но герцог и герцогиня Сассекские проведут важный для их отношений день не вместе.

    Дело в том, что принц Гарри отправится с деловым визитом в Замбию, а беременная Меган останется дома, в Кенсингтонском дворце. Скорее всего, герцог и герцогиня отпразднуют эту дату после того, как Гарри вернется из поездки. Возможно, он даже привезет для своей беременной супруги экзотический подарок на годовщину из африканской страны.

    Об отношениях Гарри и Меган мир узнал 31 октября 2016 года, когда таблоид Sunday Express опубликовал статью, в которой говорилось, что принц очарован Маркл и «не был настолько счастлив последние несколько лет». Влюбленные еще год проверяли свои чувства до того, как решили познакомить друг друга с родителями и, наконец, пожениться. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Меган Маркл, Принц Гарри

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