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    Наталья Подольская показала крепкий тыл в черном купальнике

    22.11.2018
    Наталья Подольская уже несколько дней отдыхает с мужем Владимиром Пресняковым в Дубае, но за это время не выложила ни одного снимка в купальнике. 22 ноября знаменитость поспешила исправиться и выложила сразу две фотографии, на которых демонстрирует свою шикарную фигуру.

    22 ноября 36-летняя Наталья Подольская, которая отдыхает в Дубае с мужем, 50-летним Владимиром Пресняковым, и сыном Артемием, продемонстрировала великолепную фигуру в черном слитном купальнике. Знаменитость выложила в Инстаграм фотографии, на которых позирует на яхте.

    «До свидания, Дубай! Впечатлений масса!!! Но уехать из морской страны (даже мусульманской) без фото в купальнике нельзя!» — подписала эффектные кадры певица.

    За время своего отпуска артисты успели организовать 3-летнему сыну настоящую развлекательную программу: все вместе они сходили в парк аттракционов и океанариум. Супруги нашли время, чтобы побыть вдвоем — Наталья и Владимир провели романтический вечер за ужином в ресторане. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Наталья Подольская, Владимир Пресняков

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • А мне понравилася первый фильм после сериала.Он был нужен.чтобы Кэри и Биг поженились наконец-таки и неважно как.А Шарлотта родила малыша)это ее мечта была и очень приятно было смотреть на это событие)))(как раз сегодня этот фильм был по тв1000)смотрела с удовольствием
      Насчет Саманты.она шикарна была еще 10 лет назад)) фильм 2008 вроде?так вот.ее красота натуральная и она очень сексуальная женщина.сейчас она конечно не готова в таком возрасте сниматься в таком проекте.лучше,если ее все запомнят ТОЙ Самантой !а щас она и неплохо выглядит..но уже возраст бабушки.и признаки видны(
      Насчет измены мужа Миранды тоже нужно такое показывать.дамочка забылась и нам всем показали что даже самый верный и любящий муж пойдет налево ,если ему не давать ласку и перестать быть сексуальным объектом для мужа
      2й фильм..были смешные моменты в их стиле.яркий насыщенный фильм.концовка была милой)
      Мое мнение- 3й фильм не нужен🤗

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