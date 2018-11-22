Наталья Подольская показала крепкий тыл в черном купальнике

Наталья Подольская уже несколько дней отдыхает с мужем Владимиром Пресняковым в Дубае, но за это время не выложила ни одного снимка в купальнике. 22 ноября знаменитость поспешила исправиться и выложила сразу две фотографии, на которых демонстрирует свою шикарную фигуру.

1 2 3 4 5 6 Наталья Подольская продемонстрировала шикарную фигуру

22 ноября 36-летняя Наталья Подольская, которая отдыхает в Дубае с мужем, 50-летним Владимиром Пресняковым, и сыном Артемием, продемонстрировала великолепную фигуру в черном слитном купальнике. Знаменитость выложила в Инстаграм фотографии, на которых позирует на яхте.



«До свидания, Дубай! Впечатлений масса!!! Но уехать из морской страны (даже мусульманской) без фото в купальнике нельзя!» — подписала эффектные кадры певица.



За время своего отпуска артисты успели организовать 3-летнему сыну настоящую развлекательную программу: все вместе они сходили в парк аттракционов и океанариум. Супруги нашли время, чтобы побыть вдвоем — Наталья и Владимир провели романтический вечер за ужином в ресторане.

