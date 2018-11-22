Наталья Подольская показала крепкий тыл в черном купальнике

22 ноября 36-летняя Наталья Подольская, которая отдыхает в Дубае с мужем, 50-летним Владимиром Пресняковым, и сыном Артемием, продемонстрировала великолепную фигуру в черном слитном купальнике. Знаменитость выложила в Инстаграм фотографии, на которых позирует на яхте.
«До свидания, Дубай! Впечатлений масса!!! Но уехать из морской страны (даже мусульманской) без фото в купальнике нельзя!» — подписала эффектные кадры певица.
За время своего отпуска артисты успели организовать 3-летнему сыну настоящую развлекательную программу: все вместе они сходили в парк аттракционов и океанариум. Супруги нашли время, чтобы побыть вдвоем — Наталья и Владимир провели романтический вечер за ужином в ресторане.
А мне понравилася первый фильм после сериала.Он был нужен.чтобы Кэри и Биг поженились наконец-таки и неважно как.А Шарлотта родила малыша)это ее мечта была и очень приятно было смотреть на это событие)))(как раз сегодня этот фильм был по тв1000)смотрела с удовольствием
Насчет Саманты.она шикарна была еще 10 лет назад)) фильм 2008 вроде?так вот.ее красота натуральная и она очень сексуальная женщина.сейчас она конечно не готова в таком возрасте сниматься в таком проекте.лучше,если ее все запомнят ТОЙ Самантой !а щас она и неплохо выглядит..но уже возраст бабушки.и признаки видны(
Насчет измены мужа Миранды тоже нужно такое показывать.дамочка забылась и нам всем показали что даже самый верный и любящий муж пойдет налево ,если ему не давать ласку и перестать быть сексуальным объектом для мужа
2й фильм..были смешные моменты в их стиле.яркий насыщенный фильм.концовка была милой)
Мое мнение- 3й фильм не нужен🤗