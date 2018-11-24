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    «Какое это счастье — быть родителем»: Монатик опубликовал редкое фото с сыновьями

    24.11.2018
    Известный поп-исполнитель Дмитрий Монатик порадовал своих поклонников снимком с подросшими детьми. Певец нечасто выставляет семейные фото и никогда не показывает лиц сыновей. 

    32-летний певец Дмитрий Монатик регулярно выпускает яркие хиты, которые знают и любят сотни тысяч его поклонников по всему миру. А вот о личной жизни певца не известно практически ничего. Из редких интервью и фото в Инстаграме становится понятно, что артист вместе с женой Ириной воспитывает двоих сыновей.

    Дмитрий однажды признался, что сознательно ограждает своих детей от публичности: «Я восторгаюсь сыновьями каждый день. Но я все-таки останусь при своем: считаю, если они захотят, чтобы о них говорили, они скажут об этом сами, когда подрастут. Это должен быть их личный выбор».

    На днях Монатик решил порадовать своих поклонников и выложил в Инстаграм фото с сыновьями, сделанное во время просмотра мюзикла.

    Снимок, как и обычно, был сделан со спины.

    «Оказывается, сегодня день сыновей! От всей души поздравляю всех мам и пап!!! Я счастлив быть в ваших рядах! Представить не мог, какое это счастье — быть родителем. Искренне всем его желаю!» — подписал фото исполнитель.

    Подписчики заметили, что мальчики заметно подросли с тех пор, как Монатик выкладывал их фото в последний раз. Предыдущий кадр с детьми, сделанный во время поездки в Диснейленд, певец запостил несколько месяцев назад.  

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram

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