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    «Такая я нравлюсь любимому больше всего»: Анна Бузова показала, как выглядит без макияжа

    24.11.2018
    Сестра Ольги Бузовой Анна активно ведет свою страницу в Инстаграме и часто публикует фото в разных образах. На этот раз девушка предстала перед подписчиками без грамма мейкапа. 

    Младшая сестра певицы Ольги Бузовой 30-летняя Анна давно привыкла к повышенному вниманию. В Инстаграме на бизнесвумен, которая управляет магазином бижутерии, подписаны 1,3 миллиона человек, а каждое ее фото получает десятки тысяч лайков. На днях девушка показала поклонникам, как выглядит без макияжа.

    «Такая я нравлюсь любимому больше всего. Девочки, а как ваши вторые половинки относятся к макияжу? За или против?» — написала под фото Бузова.

    «Очень нежно, натурально и красиво!», «Чудо как хороша!», «Анюта, ты такая милая без макияжа!», «Помолодела лет на пять, когда без косметики», — засыпали девушку комплиментами восторженные подписчики.

    А как вам естественный образ Анны?  

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Анна Бузова, Ольга Бузова

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    Комментарии (14) Добавить комментарий
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    • Аня красивая девушка.

    • очень хороша!!!!

    • Мне интересно, две сестры, а насколько разительно отличаются друг от друга! Анна очень красивая девушка, не замешанная ни в каких скандалах, а старшая сестра как фрик, хотя могла бы выглядеть так же. Но Анна объективно красивее изначально.

    • Некрасивая она

    • Что поразительно, ведь Аня давно замужем и тоже не рожает! Может проблемы какие у них на следственные. А по теме надо обычная девушка. Ухоженная только. Есть даже что-то отталкивающее в ней

    • Аня симпатичнее Оли и глаза крупнее.

    • Это не естественный образ, а полтора кг макияжа нюдовых оттенков плюс фотошоп. И при всем этом вороные брови донской казачки, как без них. Но это все фигня на самом деле, каждая так сможет, а вот ее мексиканский тушкан меня потряс до глубины души. Или это шанхайские барсы? Нереально кутюрно. Так зОвидую, аж кушать не могу.

    • Какой он ей любимый? Обычный сожитель. Когти младшейбузовой впечатлили. Колхозан во всей красе. Вкуса в семье ни у кого не было и нет.

    • Гость

      Аня красивая девушка.

      В отличии от Оли

    • Гость

      Это не естественный образ, а полтора кг макияжа нюдовых оттенков плюс фотошоп. И при всем этом вороные брови донской казачки, как без них. Но это все фигня на самом деле, каждая так сможет, а вот ее мексиканский тушкан меня потряс до глубины души. Или это шанхайские барсы? Нереально кутюрно. Так зОвидую, аж кушать не могу.

      А маникюр вам как? Ни у одной из сестёр нет вкуса.

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