«Такая я нравлюсь любимому больше всего»: Анна Бузова показала, как выглядит без макияжа

Сестра Ольги Бузовой Анна активно ведет свою страницу в Инстаграме и часто публикует фото в разных образах. На этот раз девушка предстала перед подписчиками без грамма мейкапа.

1 2 3 4 5 6 Анна Бузова показала, как выглядит без макияжа

Младшая сестра певицы Ольги Бузовой 30-летняя Анна давно привыкла к повышенному вниманию. В Инстаграме на бизнесвумен, которая управляет магазином бижутерии, подписаны 1,3 миллиона человек, а каждое ее фото получает десятки тысяч лайков. На днях девушка показала поклонникам, как выглядит без макияжа.



«Такая я нравлюсь любимому больше всего. Девочки, а как ваши вторые половинки относятся к макияжу? За или против?» — написала под фото Бузова.



«Очень нежно, натурально и красиво!», «Чудо как хороша!», «Анюта, ты такая милая без макияжа!», «Помолодела лет на пять, когда без косметики», — засыпали девушку комплиментами восторженные подписчики.



А как вам естественный образ Анны?

