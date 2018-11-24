Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной не хочет, чтобы после свадьбы с Бари Алибасовым ее мать продолжала использовать фамилию Василия Шукшина

Роман Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова начался почти четверть века назад. Отношения актрисы и эксцентричного продюсера многим казались странными, ведь они были такими разными. 20 ноября стало известно, что Алибасов и Федосеева-Шукшина стали мужем и женой.
И если сын музыканта Бари Алибасов-младший был счастлив за отца, то дочь Лидии Ольга была возмущена новостью о том, что ее мать вышла замуж.
«Предлагаю ей сделать фамилию Федосеева-Алибасова. Эта история касается только Лиды Федосеевой, Василия Шукшина не трогайте», — заявила Ольга Шукшина.
А вот старшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Анастасия спокойно отнеслась к браку матери с Алибасовым и порадовалась за новоиспеченных супругов.