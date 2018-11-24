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    Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной не хочет, чтобы после свадьбы с Бари Алибасовым ее мать продолжала использовать фамилию Василия Шукшина

    24.11.2018
    20 ноября Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов расписались в Кутузовском ЗАГСе. Это радостное событие молодожены скрыли даже от некоторых близких друзей. Узнав об этом, дочь актрисы Ольга Шукшина не одобрила брак матери. 

    Роман Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова начался почти четверть века назад. Отношения актрисы и эксцентричного продюсера многим казались странными, ведь они были такими разными. 20 ноября стало известно, что Алибасов и Федосеева-Шукшина стали мужем и женой

    И если сын музыканта Бари Алибасов-младший был счастлив за отца, то дочь Лидии Ольга была возмущена новостью о том, что ее мать вышла замуж.

    В студии программы «Пусть говорят» она сообщила, что не хочет, чтобы после свадьбы с продюсером ее мать продолжала использовать фамилию Василия Шукшина

    «Предлагаю ей сделать фамилию Федосеева-Алибасова. Эта история касается только Лиды Федосеевой, Василия Шукшина не трогайте», — заявила Ольга Шукшина. 

    А вот старшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Анастасия спокойно отнеслась к браку матери с Алибасовым и порадовалась за новоиспеченных супругов. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Legion-Media.ru, Instagram, Starface
    Теги:

    Лидия Федосеева-Шукшина, Бари Алибасов

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Какие всё ж таки мерзкие эти шукшины.

    • Да господи. Ее мать уже фамилию Шукшина использовала всеми возможными способами, о чем говорить-то? да и она сама что делает, когда говорит это на низкопробном шоу за деньги? даже не смешно. Фиглярство одно.

    • ольга права умница вот кто дорожит памятью отца в действительности держись оля ты настоящая дочь великого шукшина а маша и ее любвиобильная мамаша это просто тени которые исчезают если не в полдень так с восходом солнца

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