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    «Я ждала от него помощи, а получала равнодушие»: бывшая жена Данко назвала причины их развода

    24.11.2018
    Развод 49-летнего певца Данко с бывшей супругой Натальей Устюменко уже несколько месяцев активно обсуждают в Сети. На днях женщина откровенно рассказала о том, что же стало причиной их разрыва. 

    Историю певца Данко и его бывшей жены Натальи Устюменко бурно обсуждают в Сети уже несколько месяцев. Артист ушел от супруги, оставив ее с двумя дочками, одна из которых страдает ДЦП. Со старшей наследницей — 14-летней Соней — исполнитель часто встречается и даже берет ее с собой в путешествия, а вот с младшей, 4-летней Агатой Данко почти не видится. Более того, недавно певец заявил, что не видит смысла в том, чтобы общаться с девочкой из-за ее недуга.

    22 ноября бывшая жена Александра Фадеева (настоящее имя Данко) откровенно рассказала о причинах развода с певцом.

    «Мы были молоды, красивы и успешны. С мыслью, что все еще впереди! Да, наша совместная жизнь с Сашей всегда была непростой для меня… Я не хочу сейчас говорить о его полигамии. У нас всегда были разные взгляды на все: на жизнь, на отношения, на брак, на ответственность, на ложь! Он презирал и высмеивал мою правду. Я бунтовала! Но, пока между нами была сексуальная подоплека, на все разногласия глаза закрывались сами собой», — написала женщина в своем Инстаграме.

    По словам Устюменко, когда на свет появилась тяжело больная Агата, ее отношения с мужем заметно ухудшились. Уже тогда она задумалась о разводе.

    «В определенный момент произошло настоящее отторжение: я ждала от него помощи, а получала равнодушие и увлечения своими хобби. Он, похоже, вообще уже ничего не хотел, его просто раздражала сама ситуация. Расставшись 17.09.17, мы оба избавились от партнера, который нас невероятно раздражал! И оба выиграли! Я похудела на 15,5 килограммов, перестав обижаться, Саша тоже помолодел!» — рассказала экс-супруга Данко.

    Похоже, Наталья, не таит обиды на бывшего мужа. Тем не менее женщина надеется, что однажды Александр сделает шаг навстречу своей младшей дочери и наладит с ней общение.  

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Певец Данко

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    Комментарии (8) Добавить комментарий
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    • Какой развод? Какая жена? Они никогда не были женаты, просто сожительствовали. Зачем приукрашивать, не понимаю... А Данко, конечно, подло поступил. По-скотски👎

    • Вот что бывает, когда отношения завязаны только на сексуальной совместимости. Первая сложность и сразу разбежались.

    • Гость

      Вот что бывает, когда отношения завязаны только на сексуальной совместимости. Первая сложность и сразу разбежались.

      Просто Данко оказался как человек никакой, как мужчина тоже! Вот и все. Люди тянут эту ношу вместе! Даже если разлюбили др друга. А этот сбежал от проблем... Тьфу...

    • Гость

      Вот что бывает, когда отношения завязаны только на сексуальной совместимости. Первая сложность и сразу разбежались.

      Те, у кого еще и секса нет, при проблемах бегут друг от друга еще быстрее!!

    • Все такие скорые на осуждение, а вы не думаете, что может она ему мозг выжирала ежедневно, унижая и обвиняя в том что он делал и не делал! У баб улетает кукушка если в жизни появляется ребёнок- инвалид! Понятно, что это горе, но это горе и для отца! Я учился работать с инвалидами, проходил курсы(у самого четвёртому ребёнку не повезло, инвалидность). Да есть статистика, что отцы в большинстве делают ноги, но есть из них и те кто бежит от маразма уставшей жены потому что выдержать это невозможно, каждый день и ночь, каждую минуту сердце сжимается глядя на мучения своего родного дитя, а жена- дура, отыгрывается на папе, который вкалывает на нескольких работах и терпит её вынос мозга. У Жён сидя с детьми инвалидами едет крыша, потому что психика слабая не готовая взвалить эту ношу! Я себя готов был отдать в жертву, но моя дура со мной разводится, три года сдерживал этот процесс, теперь уже не хочу! И знаю, что через какое то время, начнёт трындеть, что папа бросил её с двумя детьми один из которых инвалид! Так ,что друзья-ПРАВДА БЫВАЕТ ДРУГАЯ!!!

    • Гость

      Просто Данко оказался как человек никакой, как мужчина тоже! Вот и все. Люди тянут эту ношу вместе! Даже если разлюбили др друга. А этот сбежал от проблем... Тьфу...

      Мой длинный комментарий для вас!

    • Какое общение можно наладить с овощем с разрушенным кистами мозгом? Там же только первичные рефлексы, да еще Агата ослепла полностью в год.

    • Гость

      Все такие скорые на осуждение, а вы не думаете, что может она ему мозг выжирала ежедневно, унижая и обвиняя в том что он делал и не делал! У баб улетает кукушка если в жизни появляется ребёнок- инвалид! Понятно, что это горе, но это горе и для отца! Я учился работать с инвалидами, проходил курсы(у самого четвёртому ребёнку не повезло, инвалидность). Да есть статистика, что отцы в большинстве делают ноги, но есть из них и те кто бежит от маразма уставшей жены потому что выдержать это невозможно, каждый день и ночь, каждую минуту сердце сжимается глядя на мучения своего родного дитя, а жена- дура, отыгрывается на папе, который вкалывает на нескольких работах и терпит её вынос мозга. У Жён сидя с детьми инвалидами едет крыша, потому что психика слабая не готовая взвалить эту ношу! Я себя готов был отдать в жертву, но моя дура со мной разводится, три года сдерживал этот процесс, теперь уже не хочу! И знаю, что через какое то время, начнёт трындеть, что папа бросил её с двумя детьми один из которых инвалид! Так ,что друзья-ПРАВДА БЫВАЕТ ДРУГАЯ!!!

      Настоящий мужчина будет менять ситуацию и действовать, а не обвинять других. Сядь дома с инвалидом, отправь жену на работу, и будь доволен той суммой, которую она принесёт. Сбежать проще всего. Или найми профессионалов для ухода за инвалидом. Найми профессионалов для жены, чтоб помогли ей выйти из этого состояния.

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