«Я ждала от него помощи, а получала равнодушие»: бывшая жена Данко назвала причины их развода

Развод 49-летнего певца Данко с бывшей супругой Натальей Устюменко уже несколько месяцев активно обсуждают в Сети. На днях женщина откровенно рассказала о том, что же стало причиной их разрыва.

1 2 3 ... 8 Бывшая жена певца Данко рассказала о причинах их развода

Историю певца Данко и его бывшей жены Натальи Устюменко бурно обсуждают в Сети уже несколько месяцев. Артист ушел от супруги, оставив ее с двумя дочками, одна из которых страдает ДЦП. Со старшей наследницей — 14-летней Соней — исполнитель часто встречается и даже берет ее с собой в путешествия, а вот с младшей, 4-летней Агатой Данко почти не видится. Более того, недавно певец заявил, что не видит смысла в том, чтобы общаться с девочкой из-за ее недуга.



22 ноября бывшая жена Александра Фадеева (настоящее имя Данко) откровенно рассказала о причинах развода с певцом.



«Мы были молоды, красивы и успешны. С мыслью, что все еще впереди! Да, наша совместная жизнь с Сашей всегда была непростой для меня… Я не хочу сейчас говорить о его полигамии. У нас всегда были разные взгляды на все: на жизнь, на отношения, на брак, на ответственность, на ложь! Он презирал и высмеивал мою правду. Я бунтовала! Но, пока между нами была сексуальная подоплека, на все разногласия глаза закрывались сами собой», — написала женщина в своем Инстаграме.

По словам Устюменко, когда на свет появилась тяжело больная Агата, ее отношения с мужем заметно ухудшились. Уже тогда она задумалась о разводе.

«В определенный момент произошло настоящее отторжение: я ждала от него помощи, а получала равнодушие и увлечения своими хобби. Он, похоже, вообще уже ничего не хотел, его просто раздражала сама ситуация. Расставшись 17.09.17, мы оба избавились от партнера, который нас невероятно раздражал! И оба выиграли! Я похудела на 15,5 килограммов, перестав обижаться, Саша тоже помолодел!» — рассказала экс-супруга Данко.



Похоже, Наталья, не таит обиды на бывшего мужа. Тем не менее женщина надеется, что однажды Александр сделает шаг навстречу своей младшей дочери и наладит с ней общение.