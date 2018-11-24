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    Зарубежные журналисты раскрыли неприятную правду о новом бойфренде принцессы Беатрис

    24.11.2018
    Недавно принцесса Беатрис представила своим родителям нового бойфренда — Эдоардо Мопелли Моцци. Позднее журналисты пообщались с матерью бывшей возлюбленной мужчины и выяснили некоторые подробности об их расставании.

    Многие поклонники королевской семьи были уверены, что после свадьбы принцессы Евгении Беатрис недолго останется одна. А недавно стало известно, что она действительно встретила мужчину своей мечты. Им оказался 34-летний мультимиллионер Эдоардо Мопелли Моцци. Правда, родители Беатрис, которым она уже представила своего избранника, были крайне удивлены. Еще недавно мужчина жил вместе с матерью своего ребенка Дарой Хуанг. Мать Дары дала интервью изданию The DailyMail и призналась, что не догадывалась о том, что дочь рассталась со своим возлюбленным.

    По словам женщины, эта новость ее неприятно удивила, но, узнав подробности, она и вовсе была в шоке. 

    Оказалось, Эдоардо выставил избранницу из дома, и та была вынуждена ночевать на диване у своих друзей, стесняясь попросить помощи у своей матери. 2-летний сын Вулфи, которого Хуанг родила Моцци, остался со своим отцом. Мужчина нанял для своего первенца няню и, судя по всему, совершенно не собирается отдавать ребенка матери. Правда, по словам родительницы Дары, у нее пока еще есть возможность видеться с малышом. 

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    Текст: Вероника Пыльнова
    Теги:

    Принцесса Беатрис

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • В рот мне ноги, кто эти люди?!!

    • К сожалению, мужчины продажны ещё больше женщин: как только на горизонте замаячит принцесса или дочь миллиардера, то подружки, жёны, матери детей тут же отправляются в сад.

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