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    Ольга Бузова в красном купальнике продемонстрировала пышные ягодицы

    24.11.2018
    На днях Ольга Бузова отправилась на Сейшелы на съемки «Дома-2». Несмотря на то, что работа отнимает практически все время ведущей, она все же нашла возможность искупаться в океане и выложить фото в Инстаграм. 
    • Ольга Бузова
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      Ольга Бузова опубликовала фото в красном купальнике, которое привлекло внимание ее фолловеров
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    Ольга Бузова одна из самых популярных российских женщин в Инстаграме. Каждое ее новое фото собирает сотни тысяч лайков и десятки тысяч комментариев. Однако большинство кадров, которые выкладывает певица, напрямую связаны с ее карьерой. Например, не так давно Ольга отправилась на Сейшелы, чтобы поучаствовать в съемках реалити-шоу «Дом-2». Несмотря на то, что практически все время Бузова находилась вместе с участниками, она все же успела поплавать в Индийском океане. 

    На радость поклонникам, Бузова выложила фото в красном купальнике в своем Инстаграме. Все внимание фолловеров привлекла неожиданно округлая пятая точка ведущей.

    «Эта попа, как орех», «Сама красивая и фигурка прелесть», «Спасательница малибу», «Очень классный вид», — написали преданные поклонники Бузовой (орфография и пунктуация авторов сохранены). Правда, далеко не всем понравился снимок. Некоторые интернет-пользователи отметили, что из-за ракурса у Ольги будто целиком отсутствуют ноги. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Ольга Бузова

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Красивая Оля. красивый купальник !!!

    • Стройная фигура и * опа всегда аппетитная !!!

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