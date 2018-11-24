Ольга Бузова в красном купальнике продемонстрировала пышные ягодицы

На днях Ольга Бузова отправилась на Сейшелы на съемки «Дома-2». Несмотря на то, что работа отнимает практически все время ведущей, она все же нашла возможность искупаться в океане и выложить фото в Инстаграм.

1 2 3 4 5 6 Ольга Бузова опубликовала фото в красном купальнике, которое привлекло внимание ее фолловеров

Ольга Бузова одна из самых популярных российских женщин в Инстаграме. Каждое ее новое фото собирает сотни тысяч лайков и десятки тысяч комментариев. Однако большинство кадров, которые выкладывает певица, напрямую связаны с ее карьерой. Например, не так давно Ольга отправилась на Сейшелы, чтобы поучаствовать в съемках реалити-шоу «Дом-2». Несмотря на то, что практически все время Бузова находилась вместе с участниками, она все же успела поплавать в Индийском океане.

На радость поклонникам, Бузова выложила фото в красном купальнике в своем Инстаграме. Все внимание фолловеров привлекла неожиданно округлая пятая точка ведущей.

«Эта попа, как орех», «Сама красивая и фигурка прелесть», «Спасательница малибу», «Очень классный вид», — написали преданные поклонники Бузовой (орфография и пунктуация авторов сохранены). Правда, далеко не всем понравился снимок. Некоторые интернет-пользователи отметили, что из-за ракурса у Ольги будто целиком отсутствуют ноги.