Звезда «Дома-2» Сэм Селезнев позвал на свадьбу Ольгу Солнце и Романа Третьякова

Счастливое событие произошло 24 ноября в жизни одного из самых известных экс-участников «Дома-2» Сэма Селезнева. Он женился на своей возлюбленной, а на свадьбу пригласил бывших коллег — Ольгу Солнце и Романа Третьякова.

1 2 3 4 5 6 24 ноября Сэм Селезнев женился

Сэм Селезнев попал на проект, когда «Дом-2» был на пике своей популярности, и сразу стал одним из самых ярких участников. Мужчина строил отношения с Анастасией Дашко, но в итоге они все же расстались. За это время Анастасия успела побывать в тюрьме и даже вышла замуж. А сегодня женатым человеком стал и Сэм. Об этом на своих страницах рассказали гости торжества и бывшие коллеги Селезнева — Ольга Солнце и Роман Третьяков.

Экс-участники опубликовали в микроблогах похожие фото, на котором позируют втроем. «Еще холостой», — подписал кадр Роман (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В инстаграм-историях Третьяков выложил фото, на котором предстали молодожены. Роспись состоялась в одном из Краснодарских ЗАГСов.



Многие интернет-пользователи принялись поздравлять Селезнева с этим важным днем в его жизни. Присоединился к ним и другой бывший участник телестройки Стас Каримов: «Поздравляю, ребятам привет передавай! Хорошо отпраздновать!».



Woman.ru желает счастья молодоженам!