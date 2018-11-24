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    Звезда «Дома-2» Сэм Селезнев позвал на свадьбу Ольгу Солнце и Романа Третьякова

    24.11.2018
    Счастливое событие произошло 24 ноября в жизни одного из самых известных экс-участников «Дома-2» Сэма Селезнева. Он женился на своей возлюбленной, а на свадьбу пригласил бывших коллег — Ольгу Солнце и Романа Третьякова.

    Сэм Селезнев попал на проект, когда «Дом-2» был на пике своей популярности, и сразу стал одним из самых ярких участников. Мужчина строил отношения с Анастасией Дашко, но в итоге они все же расстались. За это время Анастасия успела побывать в тюрьме и даже вышла замуж. А сегодня женатым человеком стал и Сэм. Об этом на своих страницах рассказали гости торжества и бывшие коллеги Селезнева — Ольга Солнце и Роман Третьяков. 

    Экс-участники опубликовали в микроблогах похожие фото, на котором позируют втроем. «Еще холостой», — подписал кадр Роман (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

    В инстаграм-историях Третьяков выложил фото, на котором предстали молодожены. Роспись состоялась в одном из Краснодарских ЗАГСов. 

    Многие интернет-пользователи принялись поздравлять Селезнева с этим важным днем в его жизни. Присоединился к ним и другой бывший участник телестройки Стас Каримов: «Поздравляю, ребятам привет передавай! Хорошо отпраздновать!». 

    Woman.ru желает счастья молодоженам!

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Анастасия Дашко, Ольга Николаева, Роман Третьяков

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    Комментарии (4) Добавить комментарий
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    • Поздравляю Сэм хороший парень .

    • Гость

      Страшненький он и старенький. Ну а что, женщин критикуют за внешность и возраст, и мужчин тоже можно.

      Прям, хороший, порядочный, приятный мужчина!просто внешность на любителя, экзотическая

    • Красивый парень мулат.

    • Совет да любовь!!!

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