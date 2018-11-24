Звезда «Дома-2» Сэм Селезнев позвал на свадьбу Ольгу Солнце и Романа Третьякова

Сэм Селезнев попал на проект, когда «Дом-2» был на пике своей популярности, и сразу стал одним из самых ярких участников. Мужчина строил отношения с Анастасией Дашко, но в итоге они все же расстались. За это время Анастасия успела побывать в тюрьме и даже вышла замуж. А сегодня женатым человеком стал и Сэм. Об этом на своих страницах рассказали гости торжества и бывшие коллеги Селезнева — Ольга Солнце и Роман Третьяков.
В инстаграм-историях Третьяков выложил фото, на котором предстали молодожены. Роспись состоялась в одном из Краснодарских ЗАГСов.
Многие интернет-пользователи принялись поздравлять Селезнева с этим важным днем в его жизни. Присоединился к ним и другой бывший участник телестройки Стас Каримов: «Поздравляю, ребятам привет передавай! Хорошо отпраздновать!».
Woman.ru желает счастья молодоженам!