Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Западные СМИ: принц Гарри и Меган Маркл переезжают из Кенсингтонского дворца из-за конфликта с принцем Уильямом

    24.11.2018
    На днях журналисты одного из зарубежных изданий выяснили, что принц Гарри и Меган Маркл не будут больше соседствовать с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Также представителям прессы удалось выяснить, где будет жить младший сын принцессы Дианы и его жена. 

    До недавнего времени принц Гарри и Меган Маркл проживали в коттедже Ноттингем, который входит в ансамбль Кенсингтонского дворца. Однако после того, как стало известно о беременности герцогини Сассекской, в прессе начали ходить самые разные слухи о том, куда переселят супругов. Очевидным вариантом был переезд в другие апартаменты, расположенные по соседству с домом принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Однако, как утверждают репортеры The DailyMail, у Гарри сейчас довольно напряженные отношения с братом, поэтому он и его супруга переедут в другое место. 

    Раньше братья были дружны между собой. И после свадьбы принца Уильяма ситуация не сильно изменилась. Однако бракосочетание Гарри и Меган, как утверждают журналисты, перевернуло все с ног на голову. Теперь герцог Сассекский думает только о благополучии своей семьи. С этим были связаны и недавние новости о «разделе» Кенсингтонского дворца, который устроили братья. Судя по всему, кончился этот самый распил конфликтом, из-за которого Меган и Гарри решили съехать, ведь герцог Глостерский был готов уступить свои апартаменты.

    По информации СМИ, воспитывать своего первенца младший сын принцессы Дианы будет в Фрогморе, неподалеку от того места, где состоялась его свадьба. 

    Интересно, что традиционно Фрогмор был домом герцога Виндзорского (обычно он дается членам королевской семьи после отречения от престола). Бывший носитель этого титула Эдуард VIII, который в 1936 году стал королем Великобритании, но отрекся от престола по нескольким причинам (главной из них было жаление мужчины жениться на своей возлюбленной Уоллис Симсон, которая была разведенной американкой). 

    Перейти к обсуждению 35
    Загрузка...


    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Getty Images
    Теги:

    Кейт Миддлтон, Принц Уильям, Меган Маркл, Принц Гарри

    Реклама

    Комментарии (35) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    • Ха ха ха! Никогда не примет королевская семья безродную яМеган

    • Как ей идёт жёлтый цвет)

    • Ха-ха, Уоллис Симсон 2.0! Там ей и место. А Вильям молоток! А то мадам уже наловчилась его детей непонятными печеньками подкармливать((

    • Были такие друзья Кейт Гарри и Уильям, на многих фото идут вместе и ржут . еещ до свадьбы дружили долго. Меган всех рассорила. жаль братья не дружат. я в это верю. часто такое бывает сноха отношения портит

    • Съезжает пусть Меган Маркл вообще.

    • Гость

      Ха ха ха! Никогда не примет королевская семья безродную яМеган

      Прям счастье для вас, да? Шизонутые женщины

    • Это как в профессорскую петербуржскую семью привести провинциалку. Видела такой пример. Слишком разная ментальность, не о чем людям говорить. Разный культурный код.

    • "жаление мужчины жениться" - так если жалел, зачем женился?)))) Woman, грамотеи, блин! Чуть ли не в каждой статье подобная ересь! А небось считаете себя серьезным СМИ и профессиональными журналистами? Ну-ну))) Интересно, сколько провисит этот мой коммент? Я считаю, минуты 3. Может, даже 5, если повезет))

    • Статья - безграмотная писанина. Дворец - коммунальная квартира

    • Ну понятно, женщины не поладили. Вот и не уживаются вместе. Часто такое бывает.

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.