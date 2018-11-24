Западные СМИ: принц Гарри и Меган Маркл переезжают из Кенсингтонского дворца из-за конфликта с принцем Уильямом

На днях журналисты одного из зарубежных изданий выяснили, что принц Гарри и Меган Маркл не будут больше соседствовать с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Также представителям прессы удалось выяснить, где будет жить младший сын принцессы Дианы и его жена.

1 2 3 4 5 6 По информации зарубежных СМИ, Меган Маркл и принц Гарри планируют переезд

До недавнего времени принц Гарри и Меган Маркл проживали в коттедже Ноттингем, который входит в ансамбль Кенсингтонского дворца. Однако после того, как стало известно о беременности герцогини Сассекской, в прессе начали ходить самые разные слухи о том, куда переселят супругов. Очевидным вариантом был переезд в другие апартаменты, расположенные по соседству с домом принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Однако, как утверждают репортеры The DailyMail, у Гарри сейчас довольно напряженные отношения с братом, поэтому он и его супруга переедут в другое место.



Раньше братья были дружны между собой. И после свадьбы принца Уильяма ситуация не сильно изменилась. Однако бракосочетание Гарри и Меган, как утверждают журналисты, перевернуло все с ног на голову. Теперь герцог Сассекский думает только о благополучии своей семьи. С этим были связаны и недавние новости о «разделе» Кенсингтонского дворца, который устроили братья. Судя по всему, кончился этот самый распил конфликтом, из-за которого Меган и Гарри решили съехать, ведь герцог Глостерский был готов уступить свои апартаменты.

По информации СМИ, воспитывать своего первенца младший сын принцессы Дианы будет в Фрогморе, неподалеку от того места, где состоялась его свадьба.

Интересно, что традиционно Фрогмор был домом герцога Виндзорского (обычно он дается членам королевской семьи после отречения от престола). Бывший носитель этого титула Эдуард VIII, который в 1936 году стал королем Великобритании, но отрекся от престола по нескольким причинам (главной из них было жаление мужчины жениться на своей возлюбленной Уоллис Симсон, которая была разведенной американкой).