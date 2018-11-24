Тодоренко и Топалов раскрыли подробности предстоящей свадьбы

Регина Тодоренко и Влад Топалов не только с нетерпением ждут пополнения в семье, но и активно готовятся к свадьбе. В новом интервью счастливая невеста рассказала, о каком торжестве она мечтает.

1 2 3 4 5 6 Регина Тодоренко и Влад Топалов занимаются подготовкой к свадьбе

Не так давно Регина Тодоренко и Влад Топалов получили звание «Пара года». И это абсолютно заслуженно. Последние несколько месяцев все российские СМИ активно следят за их отношениями. Сейчас телеведущая уже готовится родить, но это далеко не единственная ее забота. Также Тодоренко активно планирует будущую свадьбу с Топаловым. В программе «Однажды» Регина рассказала о том, каким видит это торжество.

«Хочется веселую одесскую свадьбу, собрать всех родственников и друзей. Пригласить человек 50 самых близких и, возможно, уехать куда-то на остров, и там плясать до упаду, до утра», — призналась Тодоренко.

Судя по всему, она совершенно не планирует делать из свадьбы шоу. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Свои отношения Регина и Влад скрывали от прессы на протяжении практически целого года.