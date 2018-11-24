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    Тодоренко и Топалов раскрыли подробности предстоящей свадьбы

    24.11.2018
    Регина Тодоренко и Влад Топалов не только с нетерпением ждут пополнения в семье, но и активно готовятся к свадьбе. В новом интервью счастливая невеста рассказала, о каком торжестве она мечтает. 

    Не так давно Регина Тодоренко и Влад Топалов получили звание «Пара года». И это абсолютно заслуженно. Последние несколько месяцев все российские СМИ активно следят за их отношениями. Сейчас телеведущая уже готовится родить, но это далеко не единственная ее забота. Также Тодоренко активно планирует будущую свадьбу с Топаловым. В программе «Однажды» Регина рассказала о том, каким видит это торжество. 

    «Хочется веселую одесскую свадьбу, собрать всех родственников и друзей. Пригласить человек 50 самых близких и, возможно, уехать куда-то на остров, и там плясать до упаду, до утра», — призналась Тодоренко.

    Судя по всему, она совершенно не планирует делать из свадьбы шоу. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Свои отношения Регина и Влад скрывали от прессы на протяжении практически целого года. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
    Теги:

    Влад Топалов, Регина Тодоренко

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Поняно, что Влад не собирается на ней жениться. Отсюда все ее " хочу дожить с тобой до свадьбы золотой", клипы с кольцами, планирование свадьбы на островах, речь на премии и тд. Сам счастливый будущий отце хранит молчание по поводу регистрации брака с ней. Даже жалко ее что-то стало.

    • Гость

      Поняно, что Влад не собирается на ней жениться. Отсюда все ее " хочу дожить с тобой до свадьбы золотой", клипы с кольцами, планирование свадьбы на островах, речь на премии и тд. Сам счастливый будущий отце хранит молчание по поводу регистрации брака с ней. Даже жалко ее что-то стало.

      Расписаны они уже. А про само празднование у неё спрашивают , она и отвечает

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