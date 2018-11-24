Тодоренко и Топалов раскрыли подробности предстоящей свадьбы

Не так давно Регина Тодоренко и Влад Топалов получили звание «Пара года». И это абсолютно заслуженно. Последние несколько месяцев все российские СМИ активно следят за их отношениями. Сейчас телеведущая уже готовится родить, но это далеко не единственная ее забота. Также Тодоренко активно планирует будущую свадьбу с Топаловым. В программе «Однажды» Регина рассказала о том, каким видит это торжество.
Судя по всему, она совершенно не планирует делать из свадьбы шоу. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Свои отношения Регина и Влад скрывали от прессы на протяжении практически целого года.