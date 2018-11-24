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    Мария Максакова вспомнила, как перенесла выкидыш двойни

    24.11.2018
    Мария Максакова стала героиней программы «Секрет на миллион», где раскрыла некоторые подробности своей личной жизни. В частности, оперная дива призналась, что у нее был выкидыш.

    В последнее время Мария Максакова не дает интервью российским СМИ, но сделала исключение для Леры Кудрявцевой и согласилась принять участие в шоу «Секрет на миллион». Съемочная группа отправилась в Германию, где сейчас проживает оперная дива. Во время беседы с ведущей Мария ответила на многие вопросы, а также раскрыла некоторые неизвестные ранее подробности своей биографии. В том числе Максакова призналась, что у них с Вороненковым могли быть двойняшки. 

    Вскоре после свадьбы в 2015 году оперная дива и депутат отправились на отдых в Израиль. Там-то она и поняла, что беременна. По словам Марии, они с Денисом были очень счастливы. 

    Однако этим детям не суждено было появиться на свет. Из-за сильного стресса (именно тогда Вороненкова особенно активно преследовали враги) у Марии случился выкидыш. Пережить эту страшную трагедию ей помог супруг. «Говорил, что у меня получится забеременеть еще раз. Если бы я не забеременела, то я бы сгрызла себя», — вспомнила Максакова. Однако уже спустя три месяца после выкидыша Мария узнала, что беременна вновь. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Persona Stars, Starface
    Теги:

    Мария Максакова

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    Комментарии (14) Добавить комментарий
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    • В Германии живет??? А че на на Украине?!!!Басит эта подлиза -Кудрявцева! Особенно когда говорит « В Украину»!

    • Гость

      В Германии живет??? А че на на Украине?!!!Басит эта подлиза -Кудрявцева! Особенно когда говорит « В Украину»!

      Вымутила деньги на квартирах. Может и Вороненков скоро подъедет.

    • Гость

      В Германии живет??? А че на на Украине?!!!Басит эта подлиза -Кудрявцева! Особенно когда говорит « В Украину»!

      А здесь хорошо потому что 😉

    • Мерзотная бабенка эта Максакова, у нее где деньги там и родина , у кого деньги- тот и муж. И пофигу на двух старших детей, умирающего от онкологии отца, престарелую мать, страну, которая тебе все дала. Нельзя верить ни одному ее слову.

    • Для москальського безграмотья: правильно говорити «в Україні»;)))

    • Гость

      Для москальського безграмотья: правильно говорити «в Україні»;)))

      Украл и на окраину. От этого и пошло на украине. А ты когда печатаешь скачешь? Кто не скачет тот москаль.

    • Гость

      Для москальського безграмотья: правильно говорити «в Україні»;)))

      Для украинских обиженных жизнью: историческая норма по-русски говорить «на Украине».

    • Гость

      Для москальського безграмотья: правильно говорити «в Україні»;)))

      Для украинских обиженных жизнью: историческая норма по-русски говорить «на Украине».

    • Гость

      Мерзотная бабенка эта Максакова, у нее где деньги там и родина , у кого деньги- тот и муж. И пофигу на двух старших детей, умирающего от онкологии отца, престарелую мать, страну, которая тебе все дала. Нельзя верить ни одному ее слову.

      Отец уже не дождался помощи и участия от дочери - он уже умер, а она слишком была занята своими проблемами, чтобы о нем вспоминать.

    • Гость

      Для москальського безграмотья: правильно говорити «в Україні»;)))

      Эти недошумеры еще пытаются нас учить говорить по-русски? Сами хотя бы пусть научатся на мове своей балакать во время скакания ! :)))))

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