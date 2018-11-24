Мария Максакова вспомнила, как перенесла выкидыш двойни

В последнее время Мария Максакова не дает интервью российским СМИ, но сделала исключение для Леры Кудрявцевой и согласилась принять участие в шоу «Секрет на миллион». Съемочная группа отправилась в Германию, где сейчас проживает оперная дива. Во время беседы с ведущей Мария ответила на многие вопросы, а также раскрыла некоторые неизвестные ранее подробности своей биографии. В том числе Максакова призналась, что у них с Вороненковым могли быть двойняшки.
Однако этим детям не суждено было появиться на свет. Из-за сильного стресса (именно тогда Вороненкова особенно активно преследовали враги) у Марии случился выкидыш. Пережить эту страшную трагедию ей помог супруг. «Говорил, что у меня получится забеременеть еще раз. Если бы я не забеременела, то я бы сгрызла себя», — вспомнила Максакова. Однако уже спустя три месяца после выкидыша Мария узнала, что беременна вновь.