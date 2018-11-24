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    Предполагаемая любовница Гуфа сделала татуировку с его именем

    24.11.2018
    За последнюю неделю в прессе появилось довольно много признаний предполагаемой любовницы Гуфа Яны. На днях девушка, которая сделала аборт, решила набить татуировку с именем рэпера на своей руке. 

    Что сейчас происходит в отношениях Алексея Долматова и его якобы любовницы Яны, остается только догадываться. Дело в том, что сам Гуф всеми силами старается воздерживаться от комментариев. А вот Яна весьма успешно продолжает эпатировать общественность своими откровениями и высказываниями. Так, недавно девушка заявила, что сделала аборт, потому что не хочет рожать ребенка от Алексея (в ее искренности, правда, многие интернет-пользователи небезосновательно усомнились). А на днях она отправилась к тату-мастеру. 

    В Инстаграме Яна опубликовала фото с новой татуировкой. На внутренней стороне предплечья девушки появилась надпись «Долматов Алексей Сергеевич», а ниже дата 3.11.18.

    «Ну и зачем это?», «Отношения закончились, и она решила набить тату», «Когда людей ненавидят, тату с их именем не делают», «Вот это поворот», — пишут в комментариях озадаченные фолловеры девушки (орфография и пунктуация авторов сохранены). Сама Яна пока не объясняет, для чего она решила запечатлеть имя Гуфа на своем теле. А что думаете вы?

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Рэпер Guf (Алексей Долматов)

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