Предполагаемая любовница Гуфа сделала татуировку с его именем

За последнюю неделю в прессе появилось довольно много признаний предполагаемой любовницы Гуфа Яны. На днях девушка, которая сделала аборт, решила набить татуировку с именем рэпера на своей руке.

1 2 3 4 5 6 7 Яна решила увековечить имя Гуфа на своем теле

Что сейчас происходит в отношениях Алексея Долматова и его якобы любовницы Яны, остается только догадываться. Дело в том, что сам Гуф всеми силами старается воздерживаться от комментариев. А вот Яна весьма успешно продолжает эпатировать общественность своими откровениями и высказываниями. Так, недавно девушка заявила, что сделала аборт, потому что не хочет рожать ребенка от Алексея (в ее искренности, правда, многие интернет-пользователи небезосновательно усомнились). А на днях она отправилась к тату-мастеру.

В Инстаграме Яна опубликовала фото с новой татуировкой. На внутренней стороне предплечья девушки появилась надпись «Долматов Алексей Сергеевич», а ниже дата 3.11.18.

«Ну и зачем это?», «Отношения закончились, и она решила набить тату», «Когда людей ненавидят, тату с их именем не делают», «Вот это поворот», — пишут в комментариях озадаченные фолловеры девушки (орфография и пунктуация авторов сохранены). Сама Яна пока не объясняет, для чего она решила запечатлеть имя Гуфа на своем теле. А что думаете вы?