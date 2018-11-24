Предполагаемая любовница Гуфа сделала татуировку с его именем

Что сейчас происходит в отношениях Алексея Долматова и его якобы любовницы Яны, остается только догадываться. Дело в том, что сам Гуф всеми силами старается воздерживаться от комментариев. А вот Яна весьма успешно продолжает эпатировать общественность своими откровениями и высказываниями. Так, недавно девушка заявила, что сделала аборт, потому что не хочет рожать ребенка от Алексея (в ее искренности, правда, многие интернет-пользователи небезосновательно усомнились). А на днях она отправилась к тату-мастеру.
«Ну и зачем это?», «Отношения закончились, и она решила набить тату», «Когда людей ненавидят, тату с их именем не делают», «Вот это поворот», — пишут в комментариях озадаченные фолловеры девушки (орфография и пунктуация авторов сохранены). Сама Яна пока не объясняет, для чего она решила запечатлеть имя Гуфа на своем теле. А что думаете вы?