Сергей Безруков раскрыл имя новорожденного сына

24 ноября Анна Матисон родила Сергею Безрукову сына. Счастливый отец присутствовал на родах и сообщил эту радостную новость своим подписчикам. Позднее актер рассказал, как они с женой назвали малыша.

1 2 3 4 5 6 Сергей Безруков рассекретил имя новорожденного сына

О второй беременности Анны Матисон стало известно в мае этого года. Сергей Безруков сообщил о скором прибавлении в семье в своем Инстаграме. Интернет-пользователи принялись поздравлять многодетного отца, у которого двое внебрачных наследников и дочь, которую родила ему режиссер. Во время беременности Анна продолжала появляться на светских мероприятиях и не покидала съемочную площадку.



24 ноября Безруков сообщил, что Матисон родила сына. «Сын! (И я снова был рядом) Анечка, любимая моя, родная моя! Спасибо тебе! P.S. Выкладываю фото, чтобы опередить всех любознательных... особенно прессу», — написал актер в своем микроблоге, опубликовав снимок из роддома (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены). Поклонники принялись поздравлять актера и его жену с долгожданным пополнением в семье.

«Сына назвали Степаном, в честь прадеда! Вес 3.630... Рост 53 см! Рожали в Москве, На Родине! Все удачно», — написал Безруков немного позднее.

Актер отметил, что его супруга чувствует себя хорошо и поблагодарил всех за поздравления и теплые слова.