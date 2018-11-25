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    Сергей Безруков раскрыл имя новорожденного сына

    25.11.2018
    24 ноября Анна Матисон родила Сергею Безрукову сына. Счастливый отец присутствовал на родах и сообщил эту радостную новость своим подписчикам. Позднее актер рассказал, как они с женой назвали малыша. 

    О второй беременности Анны Матисон стало известно в мае этого года. Сергей Безруков сообщил о скором прибавлении в семье в своем Инстаграме. Интернет-пользователи принялись поздравлять многодетного отца, у которого двое внебрачных наследников и дочь, которую родила ему режиссер. Во время беременности Анна продолжала появляться на светских мероприятиях и не покидала съемочную площадку. 

    24 ноября Безруков сообщил, что Матисон родила сына. «Сын! (И я снова был рядом) Анечка, любимая моя, родная моя! Спасибо тебе! P.S. Выкладываю фото, чтобы опередить всех любознательных... особенно прессу», — написал актер в своем микроблоге, опубликовав снимок из роддома (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены). Поклонники принялись поздравлять актера и его жену с долгожданным пополнением в семье. 

    «Сына назвали Степаном, в честь прадеда! Вес 3.630... Рост 53 см! Рожали в Москве, На Родине! Все удачно», — написал Безруков немного позднее. 

    Актер отметил, что его супруга чувствует себя хорошо и поблагодарил всех за поздравления и теплые слова. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Сергей Безруков, Анна Матисон

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Своеобразный дядечка, конечно, но дети -это счастье. Здоровья их семье.

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