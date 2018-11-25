Евгения Медведева впервые не прошла в финал Гран-при по фигурному катанию

Сейчас 19-летняя Евгения Медведева — одна из самых известных фигуристок в России. Она не только сумела завоевать серебро на минувшей олимпиаде в Пхенчхане, но и дважды становилась чемпионкой мира. Однако в мае 2018 года спортсменка решила уйти от своего тренера Этери Тутберидзе и переехала в Торонто, продолжив выступать за Россию.
Во взрослой карьере Евгении такого еще не случалось. Свое неудачное выступление фигуристка объяснила психологическими проблемами.
«Это исключительно ментальная проблема. Я признаю свои ошибки, я не тот человек, который отнекивается. Я признаю свою слабость», — цитируют Медведеву журналисты Sportbox.ru.
Пока многочисленные спортивные издания пророчат Евгении конец карьеры, ее поклонники с нетерпением ждут чемпионата России, который стартует уже в декабре. Многие из них уверены, что провальное выступление фигуристки связано с огромным количеством перемен в ее жизни. Сама Евгения тоже неоднократно в интервью говорила, что ей трудно привыкнуть к новому месту жительства и новым тренировкам.