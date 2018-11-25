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    Устинья Малинина закатила роскошную вечеринку в честь своего совершеннолетия

    25.11.2018
    23 ноября Устинье Малининой исполнилось 18 лет. Свое совершеннолетие дочь известного певца отпраздновала на Рублевке, собрав знаменитых друзей и родственников. 

    Устинья Малинина — младшая из детей знаменитого певца Александра Малинина. На днях девушка отметила 18-летие в кругу близких друзей и родственников. В честь дня рождения девушка устроила вечеринку в одном из банкетных залов Рублевки. Все украшения были выполнены в розовых и золотых оттенках, всюду стояли живые цветы. У гостей мероприятия была возможность сфотографироваться с живыми бабочками и полюбоваться роскошным салютом, который Александр и Эмма Малинины устроили для своей дочери. 

    Сам певец, судя по всему, не смог присутствовать на вечеринке, но записал трогательное поздравление, которое Устинья опубликовала в инстаграм-историях.

    Зато на празднике был старший брат девушки Никита Малинин. Именно он организовал приезд живого львенка, который весь вечер был подле именинницы. 

    Судя по кадрам в Инстаграме Малининой, торжество прошло на ура, а гости, среди которых были замечены Дина Немцова, Аркадий Новиков и многие другие, веселились до упаду. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Устинья Малинина, Аркадий Новиков

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    • Живой львёнок в аренду... какой позор... накачанный наркотиками. третий мир, до цивилизации ещё далеко

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