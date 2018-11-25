Устинья Малинина закатила роскошную вечеринку в честь своего совершеннолетия

23 ноября Устинье Малининой исполнилось 18 лет. Свое совершеннолетие дочь известного певца отпраздновала на Рублевке, собрав знаменитых друзей и родственников.

Устинья Малинина — младшая из детей знаменитого певца Александра Малинина. На днях девушка отметила 18-летие в кругу близких друзей и родственников. В честь дня рождения девушка устроила вечеринку в одном из банкетных залов Рублевки. Все украшения были выполнены в розовых и золотых оттенках, всюду стояли живые цветы. У гостей мероприятия была возможность сфотографироваться с живыми бабочками и полюбоваться роскошным салютом, который Александр и Эмма Малинины устроили для своей дочери.

Сам певец, судя по всему, не смог присутствовать на вечеринке, но записал трогательное поздравление, которое Устинья опубликовала в инстаграм-историях.

Зато на празднике был старший брат девушки Никита Малинин. Именно он организовал приезд живого львенка, который весь вечер был подле именинницы.



Судя по кадрам в Инстаграме Малининой, торжество прошло на ура, а гости, среди которых были замечены Дина Немцова, Аркадий Новиков и многие другие, веселились до упаду.