Кудрявцева с дочерью, Джанабаева с сыном и другие знаменитые мамы в новом клипе Дениса Клявера

25 ноября вся Россия празднует День матери. В честь этого праздника Денис Клявер решил снять вторую версию клипа на песню «Когда ты станешь большим».

Около месяца назад на Youtube-канале Дениса Клявера появился клип «Когда ты станешь большим». Участие в съемках приняли многие знаменитые отцы и их дети: Эмин Агаларов, Дмитрий Маликов, Кирилл Сафонов, Игорь Верник и другие. Интернет-пользователи отметили, что ролик и песня получились очень душевными и трогательными. Клип собрал несколько миллионов просмотров, поэтому Денис решил не останавливаться на достигнутом и в честь Дня матери выпустил еще одно видео.

В съемках клипа «Когда ты станешь большим. Мамы» приняли участие Лера Кудрявцева, Мария Миронова, певица Слава и другие знаменитые матери.

«Денис — ты сделал то, чего очень долго не хватало на эстраде... в интернете... вездеее! Спасибо тебе человеческое за минуты радости в твоих новых клипах», «Спасибо за песню. Очень нравится. Каждый раз слушаю и плачу. Эта песня и клип помогают посмотреть на все глазами родителей», «Очень трогательно до глубины души», — написали восхищенные интернет-пользователи в комментариях к ролику (орфография и пунктуация авторов сохранены).



К слову, нам оба видео Дениса Клявера очень понравились, а вам?