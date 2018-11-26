Юлия Савичева объяснила, почему прекратила сотрудничество с Максимом Фадеевым

С детства Юлия Савичева находилась под крылом маститого продюсера Максима Фадеева. На днях стало известно, что она прекратила сотрудничество со своим наставником. В своем недавнем посте в Инстаграме певица решила расставить все точки над i.

1 2 3 4 5 6 7 Юлия Савичева прекратила сотрудничество с Максимом Фадеевым

На протяжении практически всей своей творческой карьеры Юлия Савичева была подопечной известного продюсера Максима Фадеева, без которого, по мнению многих, она бы не смогла добиться такого успеха. Однако на днях пиар-агент певицы сообщила, что Юлия больше не сотрудничает с Максимом.

«Юля работает сейчас с новой командой. С чем связано прекращение сотрудничества с Фадеевым? Ну, в этой жизни всякое бывает. Времена меняются, что-то заканчивается, что-то начинается. Тем не менее жизнь продолжается. И, наверное, это самое хорошее, что с каждым из нас может случиться», — прокомментировала ситуацию агент Савичевой. Позже информацию о прекращении сотрудничества с Фадеевым подтвердила и сама Юлия.

Она разместила пост на своей странице в Инстаграме, где сообщила, что решила развиваться самостоятельно.

«Я хотела бы прекратить поток слухов и домыслов. Я благодарна Максу за все, что он для меня сделал. За то, что, когда мне было 3 года, Макс впервые вывел меня на сцену и мы танцевали под песню группы ''Конвой'', где вместе с ним играл мой отец. За то, что дал мне шанс на ''Фабрике звезд-2'', написал красивейшие ''Высоко'' и ''Прости за любовь''. За возможность выступить на Евровидении. За все, что стало для меня бесценным опытом, непростым, но очень полезным. Теперь я продолжаю свой путь самостоятельно», — сообщила Юлия (орфография и пунктуация автора сохранены).

Поклонники поддержали певицу в комментариях под публикацией и пожелали ей достичь больших высот.