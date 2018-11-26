Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Гуф впервые публично высказался после расставания с Кети Топурией

    26.11.2018
    Не так давно стало известно, что Кети Топурия рассталась с Гуфом. И если солистка группы «А’Студио» уже комментировала ситуацию ранее, то рэпер нарушил молчание только сейчас. 

    Одной из самых обсуждаемых тем прошлой недели стало расставание Кети Топурии и Гуфа. Поклонники первыми заподозрили, что в отношениях певицы и рэпера не все гладко. Влюбленные отписались друг от друга в соцсетях и давно не публиковали совместные фотографии. 

    Вскоре в СМИ появились слухи о том, что у Гуфа уже два года продолжается роман с 18-летней девушкой из Екатеринбурга. Яна рассказала о тайных отношениях и встречах с рэпером. Позже ситуацию прокомментировала и сама Кети, заявив, что они с Гуфом уже давно не общаются.

    Теперь и рэпер решил нарушить молчание. На своей странице в Инстаграме он опубликовал неоднозначный пост: «Спасибо всем проблемам, которые свалились на меня в последнее время. Если бы не вы, мне бы не было сейчас так хорошо» (орфография и пунктуация автора сохранены)

    Мнение фолловеров Гуфа разделились: одни поддержали рэпера, а другие упрекнули его в неверности и легкомысленности. 

    Перейти к обсуждению 1
    Загрузка...


    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Кети Топурия, Рэпер Guf (Алексей Долматов)

    Реклама

    Комментарии (1) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    • Спасибо всем проблемам, которые свалились на тебя. Без них на вумане было бы скучно)

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.