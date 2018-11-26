Гуф впервые публично высказался после расставания с Кети Топурией

Одной из самых обсуждаемых тем прошлой недели стало расставание Кети Топурии и Гуфа. Поклонники первыми заподозрили, что в отношениях певицы и рэпера не все гладко. Влюбленные отписались друг от друга в соцсетях и давно не публиковали совместные фотографии.
Вскоре в СМИ появились слухи о том, что у Гуфа уже два года продолжается роман с 18-летней девушкой из Екатеринбурга. Яна рассказала о тайных отношениях и встречах с рэпером. Позже ситуацию прокомментировала и сама Кети, заявив, что они с Гуфом уже давно не общаются.
Теперь и рэпер решил нарушить молчание. На своей странице в Инстаграме он опубликовал неоднозначный пост: «Спасибо всем проблемам, которые свалились на меня в последнее время. Если бы не вы, мне бы не было сейчас так хорошо» (орфография и пунктуация автора сохранены).
Мнение фолловеров Гуфа разделились: одни поддержали рэпера, а другие упрекнули его в неверности и легкомысленности.