Гуф впервые публично высказался после расставания с Кети Топурией

Не так давно стало известно, что Кети Топурия рассталась с Гуфом. И если солистка группы «А’Студио» уже комментировала ситуацию ранее, то рэпер нарушил молчание только сейчас.

1 2 3 ... 8 Гуф впервые прокомментировал расставание с Кети Топурией

Одной из самых обсуждаемых тем прошлой недели стало расставание Кети Топурии и Гуфа. Поклонники первыми заподозрили, что в отношениях певицы и рэпера не все гладко. Влюбленные отписались друг от друга в соцсетях и давно не публиковали совместные фотографии.

Вскоре в СМИ появились слухи о том, что у Гуфа уже два года продолжается роман с 18-летней девушкой из Екатеринбурга. Яна рассказала о тайных отношениях и встречах с рэпером. Позже ситуацию прокомментировала и сама Кети, заявив, что они с Гуфом уже давно не общаются.

Теперь и рэпер решил нарушить молчание. На своей странице в Инстаграме он опубликовал неоднозначный пост: «Спасибо всем проблемам, которые свалились на меня в последнее время. Если бы не вы, мне бы не было сейчас так хорошо» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Мнение фолловеров Гуфа разделились: одни поддержали рэпера, а другие упрекнули его в неверности и легкомысленности.