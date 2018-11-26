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    На загородный дом Виктории и Дэвида Бекхэмов второй раз за месяц напали грабители

    26.11.2018
    Меньше месяца назад в загородный особняк Бекхэмов пытались проникнуть воры. Виктория и Дэвид усилили охрану, однако на днях стало известно, что злоумышленники снова пытались попасть на территорию коттеджа. 

    Загородный особняк Виктории и Дэвида Бэкхемов так и манит грабителей. Вот уже второй раз за последний месяц в дом, расположенный в тихом местечке в Центральной Англии, пытались попасть воры.  

    Первое нападение произошло в конце октября. Тогда злоумышленники в лыжных масках пытались влезть в окна дома, пока семья Бекхэмов находилась в Австралии. Служба безопасности сразу же определила грабителей по видеосвязи.

    После инцидента Дэвид и Виктория приняли решение усилить охрану: на территорию пустили сторожевых собак и установили датчики движения. 

    Однако и это не испугало злоумышленников, решивших попытать удачу еще раз. Как сообщает британский таблоид The Sun, на днях банда воров предприняла вторую попытку проникнуть в дом. Правда, вынести имущество им все же не удалось. 

    По мнению полицейских, в районе, где живут Бекхэмы, орудует банда грабителей, так как особняк вдовы продюсера группы The Beatles Джорджа Мартина, находящийся по соседству, не так давно также подвергся нападению.

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram, Legion-Media.ru
    Теги:

    Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм

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