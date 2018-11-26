На загородный дом Виктории и Дэвида Бекхэмов второй раз за месяц напали грабители

Меньше месяца назад в загородный особняк Бекхэмов пытались проникнуть воры. Виктория и Дэвид усилили охрану, однако на днях стало известно, что злоумышленники снова пытались попасть на территорию коттеджа.

1 2 3 4 5 6 7 Семью Бэкхемов снова хотели ограбить

Загородный особняк Виктории и Дэвида Бэкхемов так и манит грабителей. Вот уже второй раз за последний месяц в дом, расположенный в тихом местечке в Центральной Англии, пытались попасть воры.

Первое нападение произошло в конце октября. Тогда злоумышленники в лыжных масках пытались влезть в окна дома, пока семья Бекхэмов находилась в Австралии. Служба безопасности сразу же определила грабителей по видеосвязи.

После инцидента Дэвид и Виктория приняли решение усилить охрану: на территорию пустили сторожевых собак и установили датчики движения.

Однако и это не испугало злоумышленников, решивших попытать удачу еще раз. Как сообщает британский таблоид The Sun, на днях банда воров предприняла вторую попытку проникнуть в дом. Правда, вынести имущество им все же не удалось.

По мнению полицейских, в районе, где живут Бекхэмы, орудует банда грабителей, так как особняк вдовы продюсера группы The Beatles Джорджа Мартина, находящийся по соседству, не так давно также подвергся нападению.