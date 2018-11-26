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    Экс-муж Ольги Павловец заявил, что она даже не сообщила ему о смерти их сына

    26.11.2018
    Дмитрий Щербина стал новым героем шоу «Судьба человека». В студии Бориса Корчевникова актер вспомнил, что его бывшая жена Ольга Павловец не удосужилась даже рассказать ему о смерти их общего сына Прохора. 
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      Дмитрий Щербина вспомнил о страшной трагедии, которую пережил 9 лет назад
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    Дмитрий Щербина и Ольга Павловец поженились в 2004-м и прожили в браке всего четыре года. За это время у супругов родился сын Прохор. Однако в 2009 году с сыном актера случилась трагедия. Мальчик упал в канавку и задохнулся во время отдыха у бабушки. В новом выпуске программы «Судьба человека» Дмитрий признался, что далеко не сразу узнал о смерти сына, ведь бывшая супруга даже ничего не сообщила ему об этом. 

    «Мне даже никто не рассказал, что Проша умер. Одна знакомая встретила меня в Москве и сказала, что я должен срочно позвонить в Санкт-Петербург, так как в семье что-то случилось. Когда я узнал о трагедии, сел в машину и рванул в аэропорт. На похороны я успел, несмотря на то, что мне никто о них не говорил», — вспомнил актер в студии Бориса Корчевникова. 

    По словам Дмитрия, на похоронах ни экс-жена, ни ее родственники даже не заговаривали с ним. Да и на поминки Щербину не позвали. 

    Актер подчеркнул, что не обвиняет в произошедшем свою экс-супругу Ольгу. «Я чувствую свою ответственность за эту трагедию. Может быть, нам не следовало так спешить и жениться. Может быть, нужно было подождать», — рассуждает Дмитрий. Сейчас Щербина уверен, что маленький сын наблюдает за своими родителями с небес. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram, Legion-Media, Persona Stars

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