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    Брат Анджелины Джоли готовится дать показания против нее в суде

    26.11.2018
    На днях зарубежные журналисты выяснили, что старший брат Анджелины Джоли Джеймс Хейвен всерьезно намерен выступить в суде на стороне Брэда Питта. Поговаривают, между родственниками произошел серьезный конфликт.
    • Анджелина Джоли
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      Родной брат Анджелины Джоли намерен даваться показания против нее в суде
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    По информации западных СМИ, в самое ближайшее время бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта будет завершен. Уже больше двух лет супруги не могут определить место жительства шестерых детей и опеку над ними. Однако по слухам, на стороне актера появился свидетель, который может полностью перевернуть представление об Энджи в глазах судьи. Дело в том, что самым близким человеком для Джоли в этот непростой период стал ее брат Джеймс Хейвен. Он не только поддерживал актрису, но и регулярно оставался с ее детьми. Правда, сейчас Анджелина настаивает, чтобы он съехал и занялся своей карьерой.

    Такое отношение, судя по информации издания New Idea, разозлило Джеймса, и теперь он намерен выступить в суде на стороне Брэда.

    Как утверждают журналисты, Хейвен может рассказать многое о том, как Джоли пыталась дискредитировать Питта в глазах общественности, запрещала ему видеться с детьми даже в положенные часы и хотела оклеветать мужа, чтобы ей досталась полная опека. По данным прессы, Энджи находится в ярости и воспринимает поступок родственника как предательство. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Legion-Media, Getty Images
    Теги:

    Анджелина Джоли, Брэд Питт, Все о разводе Джоли и Питта

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