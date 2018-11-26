Брат Анджелины Джоли готовится дать показания против нее в суде

На днях зарубежные журналисты выяснили, что старший брат Анджелины Джоли Джеймс Хейвен всерьезно намерен выступить в суде на стороне Брэда Питта. Поговаривают, между родственниками произошел серьезный конфликт.

1 2 3 ... 8 Родной брат Анджелины Джоли намерен даваться показания против нее в суде

По информации западных СМИ, в самое ближайшее время бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта будет завершен. Уже больше двух лет супруги не могут определить место жительства шестерых детей и опеку над ними. Однако по слухам, на стороне актера появился свидетель, который может полностью перевернуть представление об Энджи в глазах судьи. Дело в том, что самым близким человеком для Джоли в этот непростой период стал ее брат Джеймс Хейвен. Он не только поддерживал актрису, но и регулярно оставался с ее детьми. Правда, сейчас Анджелина настаивает, чтобы он съехал и занялся своей карьерой.

Такое отношение, судя по информации издания New Idea, разозлило Джеймса, и теперь он намерен выступить в суде на стороне Брэда.

Как утверждают журналисты, Хейвен может рассказать многое о том, как Джоли пыталась дискредитировать Питта в глазах общественности, запрещала ему видеться с детьми даже в положенные часы и хотела оклеветать мужа, чтобы ей досталась полная опека. По данным прессы, Энджи находится в ярости и воспринимает поступок родственника как предательство.