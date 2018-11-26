«Дно пробито»: Ягудин высказался о поражении Медведевой

После недавнего неудачного выступления Евгении Медведевой высказались уже многие ее коллеги. Не остался в стороне и прославленный фигурист Алексей Ягудин, который в интервью одному из российских изданий выразил свою точку зрения о происходящем.

1 2 3 ... 8 Алексей Ягудин прокомментировал последние результаты Евгении Медведевой

В минувшие выходные Евгения Медведева не смогла пройти этап Гран-при во Франции и не попала в финал турнира из-за своего слабого выступления. Сама фигуристка главной причиной своей неудачи считает ментальные проблемы. Сейчас спортсменка наверняка продолжает упорно тренироваться, чтобы блестяще выступить на льду на предстоящем чемпионате России, где ей предстоит встретиться с Алиной Загитовой.



В новом интервью изданию Life.ru Алексей Ягудин высказался по поводу последних результатов Евгении. Оказалось, фигурист во многом согласен с девушкой. «У меня только одно объяснение — психология, боязнь проиграть, колоссальное желание как можно быстрее доказать миру, что она не ошиблась с переходом. Это разрушает Женю. К сожалению, женщины более подвержены окружающим событиям», — заявил Алексей.



По мнению Ягудина, сейчас Медведевой необходимо полностью сосредоточиться и привыкнуть ко всем переменам, которые происходят в ее жизни.

«Дно уже пробито, теперь надо отталкиваться и только наверх», — посоветовал спортсмен.

По мнению Алексея, у Евгении еще есть шансы показать себя: «Женя сейчас как будто вышла из поезда подышать свежим воздухом. И пусть она им подышит, а затем зайдет обратно и помчится быстрее экспресса». Ягудин уверен, что сейчас у Медведевой появился отличный шанс как можно лучше подготовиться к чемпионату России, где, как он уверяет, будет серьезная конкуренция.