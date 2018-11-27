Сергей Безруков забрал жену с ребенком из роддома за несколько часов до премьеры их совместного фильма

24 ноября у Анны Матисон и Сергея Безрукова родился сын Степан. В день выписки из роддома состоялась премьера фильма «Заповедник», в котором актер сыграл главную роль, а его супруга выступила в роли режиссера. По уважительным причинам молодая мама не смогла присутствовать на презентации.

1 2 3 ... 10 24 ноября Анна Матисон родила Сергею Безрукову сына

О второй беременности режиссера Анны Матисон стало известно в мае этого года. Сергей Безруков сообщил о скором прибавлении в семье в своем Инстаграме.

Будучи в интересном положении, Анна продолжала работать над фильмом «Заповедник» по мотивам одноименной повести Сергея Довлатова, где главную роль сыграл ее муж. Однако на премьере супруги появились не вместе.

За два дня до официальной презентации картины Анна Матисон родила сына , поэтому не смогла разделить с мужем триумф от выхода их совместной работы.

Со сцены Безруков сообщил зрителям, что его супруга отсутствует по уважительным причинам: «Рядом нет Анечки, режиссера и сценариста этой истории. Дело в том, что пару часов назад я привез Аню из роддома, она родила мне сына».

Актер также отметил, что новорожденный сын похож на него и добавил, что Анна чувствует себя хорошо, а 2-летняя дочка Маша с нетерпением ждала встречи с братом.