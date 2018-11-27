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    «Это было просто ужасно»: солистка группы Serebro Ольга Серябкина подверглась нападению

    27.11.2018
    На днях на 33-летнюю Ольгу Серябкину напали на одной из улиц Москвы. Два нетрезвых молодых человека подбежали к певице и начали вырывать у нее вещи из рук. По словам агента Ольги, все могло бы закончиться плохо, если бы не таксист, который поспешил прийти на помощь. 

    Солистка группы Serebro Ольга Серябкина стала жертвой нападения на одной из улиц Москвы. Как сообщает сайт Peopletalk, двое нетрезвых мужчин начали хватать певицу за руки, вырывать у нее вещи и не давать пройти. Из стоящей рядом машины выбежал таксист и помог Ольге.  

    «На самом деле вчера была стандартная ситуация, когда ко мне подходили сфотографироваться, но пацаны это делали очень грубо. Мне кажется, что они вообще были пьяные. Это было очень некрасиво и в какой-то момент я даже испугалась, потому что они начали меня хватать, не давать мне уйти — это было просто ужасно, на самом деле, я не знала, что мне делать, хотелось просто быстрее убежать. Все закончилось нормально, я в порядке, водитель меня посадил и я уехала, а те остались на месте», — поделилась Серябкина в разговоре с журналистом издания. 

    Напомним, в октябре Ольга сообщила о том, что покидает Serebro после 12 лет участия в коллективе. По словам Серябкиной, она будет петь в составе группы до 2019 года, а потом займется сольной карьерой. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Ольга Серябкина, Татьяна Моргунова, Катя Кищук

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    Комментарии (4) Добавить комментарий
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    • Не оправдываю этих мужчин, такое поведение отвратительно. Но блин...Она иногда так пошло одета, да не иногда, а почти всегда. В клипах голые, на сцене полуголые, поведение соответствующее...Создала себе такой образ, а это его последствия, увы.

    • Гость

      Не оправдываю этих мужчин, такое поведение отвратительно. Но блин...Она иногда так пошло одета, да не иногда, а почти всегда. В клипах голые, на сцене полуголые, поведение соответствующее...Создала себе такой образ, а это его последствия, увы.

      Вы их сейчас и оправдывает. Она может быть одета как угодно, хоть в трусах на улице в ноябре месяце. Это не даёт никакого преференций насильникам, грабителям. Закон на её стороне в любом случае.

    • Гость

      Вы их сейчас и оправдывает. Она может быть одета как угодно, хоть в трусах на улице в ноябре месяце. Это не даёт никакого преференций насильникам, грабителям. Закон на её стороне в любом случае.

      Читайте внимательнее, я про закон ничего не говорила! Закон на ее стороне и поведение возмутительно, но это следствие ее образа. Если бы все были сознательными и законопослушными, таких ситуаций бы не было, или было в разы меньше.

    • Если человек ведет себя как вещь, "торгует" собой, своим телом на фото,то и отношение у окружающих будет как к вещи!чему она удивляется

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