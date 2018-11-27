«Это было просто ужасно»: солистка группы Serebro Ольга Серябкина подверглась нападению

На днях на 33-летнюю Ольгу Серябкину напали на одной из улиц Москвы. Два нетрезвых молодых человека подбежали к певице и начали вырывать у нее вещи из рук. По словам агента Ольги, все могло бы закончиться плохо, если бы не таксист, который поспешил прийти на помощь.

1 2 3 4 5 6 7 На солистку группы Serebro Ольгу Серябкину напали

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина стала жертвой нападения на одной из улиц Москвы. Как сообщает сайт Peopletalk, двое нетрезвых мужчин начали хватать певицу за руки, вырывать у нее вещи и не давать пройти. Из стоящей рядом машины выбежал таксист и помог Ольге.

«На самом деле вчера была стандартная ситуация, когда ко мне подходили сфотографироваться, но пацаны это делали очень грубо. Мне кажется, что они вообще были пьяные. Это было очень некрасиво и в какой-то момент я даже испугалась, потому что они начали меня хватать, не давать мне уйти — это было просто ужасно, на самом деле, я не знала, что мне делать, хотелось просто быстрее убежать. Все закончилось нормально, я в порядке, водитель меня посадил и я уехала, а те остались на месте», — поделилась Серябкина в разговоре с журналистом издания.

Напомним, в октябре Ольга сообщила о том, что покидает Serebro после 12 лет участия в коллективе. По словам Серябкиной, она будет петь в составе группы до 2019 года, а потом займется сольной карьерой.