Инсайдеры настаивают, что Меган Маркл и принц Гарри покидают Кенсингтонский дворец вовсе не из-за конфликта с родственниками

В минувшие выходные стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать из Кенсингтонского дворца в Фрогмор. На днях журналисты наконец узнали истинные причины такого решения супругов.

1 2 3 ... 8 Журналисты узнали, почему Меган Маркл и принц Гарри хотят покинуть Кенсингтонский дворец

О том, что Меган Маркл и принц Гарри в скором времени должны покинуть коттедж Ноттингем, было известно уже давно. Однако вплоть до выходных многие думали, что новым домом герцога и герцогини Сассекских станут другие апартаменты в Кенсингтонском дворце. На днях официальный представитель королевской семьи объявил, что Меган и Гарри будут жить в Фрогморе, неподалеку от того места, где состоялась их свадьба. Поначалу журналисты сделали вывод, что на подобный шаг супруги решили из-за натянутых отношений с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Однако журналисты портала E! Online уверяют, что конфликты с родственниками тут не при чем.

По словам инсайдеров, Гарри и Меган просто хотят растить будущего малыша подальше от посторонних глаз, а Кенсингтонский дворец для этого совершенно не подходит.

Фрогмор — место куда более уединенное. Поэтому, как уверяют инсайдеры, выбор супругов пал именно на это владение. Герцог и герцогиня Сассекские не хотят, чтобы их будущий ребенок регулярно попадал в объективы папарацци, как это происходит с детьми Кейт и Уильяма. В конце концов, в отличие от своего брата Гарри имеет право вести более уединенный образ жизни, ведь он находится довольно далеко в линии престолонаследования.