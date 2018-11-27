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    Инсайдеры настаивают, что Меган Маркл и принц Гарри покидают Кенсингтонский дворец вовсе не из-за конфликта с родственниками

    27.11.2018
    В минувшие выходные стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать из Кенсингтонского дворца в Фрогмор. На днях журналисты наконец узнали истинные причины такого решения супругов. 
    • Принц Гарри, Меган Маркл
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      Журналисты узнали, почему Меган Маркл и принц Гарри хотят покинуть Кенсингтонский дворец
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    О том, что Меган Маркл и принц Гарри в скором времени должны покинуть коттедж Ноттингем, было известно уже давно. Однако вплоть до выходных многие думали, что новым домом герцога и герцогини Сассекских станут другие апартаменты в Кенсингтонском дворце. На днях официальный представитель королевской семьи объявил, что Меган и Гарри будут жить в Фрогморе, неподалеку от того места, где состоялась их свадьба. Поначалу журналисты сделали вывод, что на подобный шаг супруги решили из-за натянутых отношений с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Однако журналисты портала E! Online уверяют, что конфликты с родственниками тут не при чем.

    По словам инсайдеров, Гарри и Меган просто хотят растить будущего малыша подальше от посторонних глаз, а Кенсингтонский дворец для этого совершенно не подходит.

    Фрогмор — место куда более уединенное. Поэтому, как уверяют инсайдеры, выбор супругов пал именно на это владение. Герцог и герцогиня Сассекские не хотят, чтобы их будущий ребенок регулярно попадал в объективы папарацци, как это происходит с детьми Кейт и Уильяма. В конце концов, в отличие от своего брата Гарри имеет право вести более уединенный образ жизни, ведь он находится довольно далеко в линии престолонаследования. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Legion-Media, Getty Images
    Теги:

    Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Принц Гарри

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    Комментарии (4) Добавить комментарий
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    • Надо было ей любовницей оставаться, сейчас бы уже HBO позвал сниматься, а, может, и большой Голливуд. Она ж без фотокамер жить не может, это Гарри в глушь или в Африку все тянет.

    • И да, мы все охотно верим в то, что Маркл вовсе не горит желанием регулярно попадать в объективы папарацци))

    • ой, не смешите, где посторонние глаза, там и ММ.

    • объективнее дворец Гарри и Меган гораздо уютнее и красивее.

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