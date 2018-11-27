Виктория Боня отмечает день рождения, публикуя соблазнительные фото в бикини

27 ноября Виктория Боня отпраздновала 39-летие. В своем Инстаграме телеведущая опубликовала довольно пикантное фото, га котором позирует в бикини. Подписчики по достоинству оценили фигуру женщины.

1 2 3 4 5 6 7 В честь дня рождения Виктория Боня опубликовала фото в бикини

Свой день рождения Виктория Боня начала отмечать еще неделю назад. Вместе со своими приятелями она отправилась на Мальдивы, где закатила роскошную вечеринку. Однако сегодня, 27 ноября, телеведущая вновь принимает поздравления. «Ну что, теперь можете поздравлять меня, сегодня и есть мой #деньрождения и я всех вас люблю! Спасибо, что вы у меня есть!! Я очень дорожу каждым из вас», — написала телеведущая в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены).

Свой пост Виктория сопроводила соблазнительным снимком, на котором позирует в бикини. Фолловеры не могли не отметить роскошную фигуру Бони.

Также в инстаграм-историях телеведущая показала, каким образом ее поздравила дочь Анджелина. Девочка нарисовала для мамы замечательную открытку, которая, судя по всему, тронула Викторию.



Многочисленные поклонники в этот день принялись желать Боне всего самого наилучшего, а главное — счастья и любви.



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