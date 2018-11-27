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    Виктория Боня отмечает день рождения, публикуя соблазнительные фото в бикини

    27.11.2018
    27 ноября Виктория Боня отпраздновала 39-летие. В своем Инстаграме телеведущая опубликовала довольно пикантное фото, га котором позирует в бикини. Подписчики по достоинству оценили фигуру женщины. 

    Свой день рождения Виктория Боня начала отмечать еще неделю назад. Вместе со своими приятелями она отправилась на Мальдивы, где закатила роскошную вечеринку. Однако сегодня, 27 ноября, телеведущая вновь принимает поздравления. «Ну что, теперь можете поздравлять меня, сегодня и есть мой #деньрождения и я всех вас люблю! Спасибо, что вы у меня есть!! Я очень дорожу каждым из вас», — написала телеведущая в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены)

    Свой пост Виктория сопроводила соблазнительным снимком, на котором позирует в бикини. Фолловеры не могли не отметить роскошную фигуру Бони. 

    Также в инстаграм-историях телеведущая показала, каким образом ее поздравила дочь Анджелина. Девочка нарисовала для мамы замечательную открытку, которая, судя по всему, тронула Викторию. 

    Многочисленные поклонники в этот день принялись желать Боне всего самого наилучшего, а главное — счастья и любви. 

    Woman.ru присоединяется к поздравлениям интернет-пользователей!

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Виктория Боня

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    Комментарии (6) Добавить комментарий
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    • Ну где же этот неадекватный бот, который нплизывает ей без знаков препинания?))) «Викулечка богатая роскошная люблю тебя», “Боня самая красивая княжна жена олигархов» и прочую чушь

    • Гость

      Ну где же этот неадекватный бот, который нплизывает ей без знаков препинания?))) «Викулечка богатая роскошная люблю тебя», “Боня самая красивая княжна жена олигархов» и прочую чушь

      Ща появится, как же без него )

    • А где ж восхитительное фото у красным плати, надетом задом наперед?

    • Гость

      Ну где же этот неадекватный бот, который нплизывает ей без знаков препинания?))) «Викулечка богатая роскошная люблю тебя», “Боня самая красивая княжна жена олигархов» и прочую чушь

      Так у него же праздник - ДР его богини. Отмечает, конечно. Ща дойдет до нужной кондиции и сюда приползет со своими хвалебными одами в адрес именинницы и с проклятиями в адрес тех, кто не считает ее самой-самой))))

    • Кто ж присобачил Бонь на эти камни и талию приделал?

    • Гость

      Ну где же этот неадекватный бот, который нплизывает ей без знаков препинания?))) «Викулечка богатая роскошная люблю тебя», “Боня самая красивая княжна жена олигархов» и прочую чушь

      да это она сама про себя пишет, она ж не работает, времени вагон)

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