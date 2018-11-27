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    «Язык бомжей»: Юрий Лоза раскритиковал творчество Элджея

    27.11.2018
    На днях концерт Элджея был отменен из-за поступавших в его сторону угроз. Музыкант Юрий Лоза поддержал критиков рэпера и резко высказался о текстах его песен и поведении. 

    27 ноября стало известно, что ближайший концерт Элджея в Якутске будет отменен из-за того, что ему поступают угрозы расправой. Музыкант Юрий Лоза прокомментировал эту новость и раскритиковал творчество рэпера.

    «Если артисту уже нечем брать, он начинает брать эпатажем. Артисты начинают материться, снимать штаны, писать со сцены и так далее. В этом творчества нет. Но все нормальные цивилизованные страны защищаются от пошлости, от насилия, от педофилии, от всего, что не входит в норму. Если ты выходишь за рамки норм, принятых в каждом государстве, то тебе запрещают работать. Что не так? » — сказал Лоза порталу НСН.

    Композитор считает, что Элджей использует нецензурную лексику из-за скудного словарного запаса. Юрий заявил, что молодой человек разговаривает на «языке помоечных бомжей». Кроме того, Лоза посоветовал не только Элджею, но и всем современным рэперам читать больше книг, чтобы расширить лексикон. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram, Legion-Media.ru
    Теги:

    Рэпер Элджей, Юрий Лоза

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Лоза как всегда! Накумарится и давай умные речи толкать. Завидует молодому озорному. Вот и всё. Нормальный треш у Элджея, это лучше, чем десятилетиями слушать со сцены одно и тоже. Бренчание песни мой маленький плот надоела уже сил нет

    • Он прав

    • О, хозяин плота снова гневается)) И впервые я с ним согласна.

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