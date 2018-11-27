«Язык бомжей»: Юрий Лоза раскритиковал творчество Элджея

На днях концерт Элджея был отменен из-за поступавших в его сторону угроз. Музыкант Юрий Лоза поддержал критиков рэпера и резко высказался о текстах его песен и поведении.

1 2 3 4 5 6 Музыкант и композитор Юрий Лоза раскритиковал творчество Элджея

27 ноября стало известно, что ближайший концерт Элджея в Якутске будет отменен из-за того, что ему поступают угрозы расправой. Музыкант Юрий Лоза прокомментировал эту новость и раскритиковал творчество рэпера.



«Если артисту уже нечем брать, он начинает брать эпатажем. Артисты начинают материться, снимать штаны, писать со сцены и так далее. В этом творчества нет. Но все нормальные цивилизованные страны защищаются от пошлости, от насилия, от педофилии, от всего, что не входит в норму. Если ты выходишь за рамки норм, принятых в каждом государстве, то тебе запрещают работать. Что не так? » — сказал Лоза порталу НСН.



Композитор считает, что Элджей использует нецензурную лексику из-за скудного словарного запаса. Юрий заявил, что молодой человек разговаривает на «языке помоечных бомжей». Кроме того, Лоза посоветовал не только Элджею, но и всем современным рэперам читать больше книг, чтобы расширить лексикон.

