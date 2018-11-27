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    Дарья Пынзарь рассказала об отношениях на расстоянии

    27.11.2018
    На днях Дарья Пынзарь наконец решила обсудить со своими поклонницами тему любви на расстоянии. На Youtube-канале экс-участница популярной телестройки опубликовала видео, где откровенно рассказала обо всех плюсах и минусах таких отношений. 

    На протяжении последних нескольких месяцев Дарья и Сергей Пынзарь живут порознь. Дважды мама и двое сыновей находятся в Турции, а отец семейства продолжает активно работать в столице, периодически навещая свою семью. Поначалу поклонники звезды «Дома-2» подумали, что она решила расстаться со своим мужем, но Дарья довольно быстро расставила все точки над i. На днях женщина записала видео, в котором подробно рассказала обо всех плюсах и минусах таких вот отношений на расстоянии. Оказалось, благодаря этому между супругами вспыхнула была страсть, а кроме того Дарье можно меньше готовить и «не собирать за мужем носки».

    Также она отметила, что может не спрашивать у Сергея разрешения каждый раз, когда хочет провести время с подругами. 

    Минусы оказались довольно предсказуемыми. Главный из них — чувство одиночество без любимого человека рядом. Впрочем, Пынзарь не сомневается, что их с мужем чувства друг к другу спокойно перенесут такое вот испытание. 

    Правда, некоторые интернет-пользователи с мнением Дарьи не согласились, заявив, что почти все отношения на расстоянии заканчиваются разрывом. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Дарья Пынзарь, Сергей Пынзарь

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Такой корявый стиль изложения статьи

    • Серёжа в загуле уже давно, о какой она любви всё поёт, понятно, что пока до Даши дойдёт сто лет пройдёт

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