Дарья Пынзарь рассказала об отношениях на расстоянии

На днях Дарья Пынзарь наконец решила обсудить со своими поклонницами тему любви на расстоянии. На Youtube-канале экс-участница популярной телестройки опубликовала видео, где откровенно рассказала обо всех плюсах и минусах таких отношений.

1 2 3 ... 8 Дарья Пынзарь раскрыла плюсы отношений на расстоянии

На протяжении последних нескольких месяцев Дарья и Сергей Пынзарь живут порознь. Дважды мама и двое сыновей находятся в Турции, а отец семейства продолжает активно работать в столице, периодически навещая свою семью. Поначалу поклонники звезды «Дома-2» подумали, что она решила расстаться со своим мужем, но Дарья довольно быстро расставила все точки над i. На днях женщина записала видео, в котором подробно рассказала обо всех плюсах и минусах таких вот отношений на расстоянии. Оказалось, благодаря этому между супругами вспыхнула была страсть, а кроме того Дарье можно меньше готовить и «не собирать за мужем носки».

Также она отметила, что может не спрашивать у Сергея разрешения каждый раз, когда хочет провести время с подругами.

Минусы оказались довольно предсказуемыми. Главный из них — чувство одиночество без любимого человека рядом. Впрочем, Пынзарь не сомневается, что их с мужем чувства друг к другу спокойно перенесут такое вот испытание.



Правда, некоторые интернет-пользователи с мнением Дарьи не согласились, заявив, что почти все отношения на расстоянии заканчиваются разрывом.