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    Алена Шишкова призналась, что считает материнство своим главным достижением в жизни

    27.11.2018
    На днях в Сети появилось свежее интервью Алены Шишковой. В разговоре с ведущей модель рассказала, что больше всего гордится тем, что подарила жизнь своей дочке Алисе.
    • Алена Шишкова
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      Алена Шишкова призналась, что главным своим достижением считает рождение дочери
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    26-летняя модель Алена Шишкова стала гостьей программы визажиста Анжелики Еськовой «Имидж успешной женщины». В откровенной беседе модель рассказала о своей карьере, об общении с поклонниками и секретах своей красоты и стиля.

    Ведущая также спросила Алену о том, что она считает самым большим своим достижением в жизни. «То, что я мать. Серьезно, это факт», — не задумываясь, ответила модель.

    Напомним, в 2014-м Шишкова родила дочь Алису от рэпера Тимати. Несмотря на то, что молодые люди расстались вскоре после появления девочки на свет, они часто проводят время все вместе. Алена поддерживает хорошие отношения с мамой своего экс-бойфренда, Симоной Юнусовой, которая занимается воспитанием Алисы, когда ее родители работают. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Алена Шишкова, Алиса Юнусова, Тимати

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    Комментарии (8) Добавить комментарий
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    • Вообще то она права. Родить от тимати и обеспечить себе безбедное существование ,это лучшее, что она могла для себя сделать.

    • Такая красивая на первом фото! Глаза искренние, чистые. Жаль, что инстаграм обычно показывает только обложку людей, предвосхищаю комментарии, которые будут.

    • мне тоже очень нравится Шишкова, особенно лицо.

    • Элина

      Такая красивая на первом фото! Глаза искренние, чистые. Жаль, что инстаграм обычно показывает только обложку людей, предвосхищаю комментарии, которые будут.

      Ой, а мне как раз не нравится. Мало на себя похожа. Губы совсем уж ненатурально выглядят. И глаза маленькие. И лицо круглое. Короче, я привыкла к ней в ее инстраграме, там она вусмерть отфотошопленная))

    • Мне очень нравится Алена. Она повзрослела, помудрела. На конкурсе такую чушь несла, двухтслов связать не могла. А теперь человек поработал над своими умственными способностями. Во всех интервью спокойная и рассудительная. Алиса у них вообще классная девчонка, но тут огромны вклад Симоны в ее воспитание. Сохранили хорошие отношения ради ребёнка, не поливали друг друга помоями, как частоты Вани после развода. Что сказать, молодцы.

    • Гость

      Ой, а мне как раз не нравится. Мало на себя похожа. Губы совсем уж ненатурально выглядят. И глаза маленькие. И лицо круглое. Короче, я привыкла к ней в ее инстраграме, там она вусмерть отфотошопленная))

      Ой,ну не надо преувеличивать. Такая же почти,как в Инстаграме

    • Девушка очень красивая,но я вот только не пойму-все время сетует на жёсткий график работы,но где она работает моделью? Я ее только на сайте гепюр и видела

    • Ничего себе ряха

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