Алена Шишкова призналась, что считает материнство своим главным достижением в жизни

26-летняя модель Алена Шишкова стала гостьей программы визажиста Анжелики Еськовой «Имидж успешной женщины». В откровенной беседе модель рассказала о своей карьере, об общении с поклонниками и секретах своей красоты и стиля.
Ведущая также спросила Алену о том, что она считает самым большим своим достижением в жизни. «То, что я мать. Серьезно, это факт», — не задумываясь, ответила модель.
Напомним, в 2014-м Шишкова родила дочь Алису от рэпера Тимати. Несмотря на то, что молодые люди расстались вскоре после появления девочки на свет, они часто проводят время все вместе. Алена поддерживает хорошие отношения с мамой своего экс-бойфренда, Симоной Юнусовой, которая занимается воспитанием Алисы, когда ее родители работают.
Вообще то она права. Родить от тимати и обеспечить себе безбедное существование ,это лучшее, что она могла для себя сделать.