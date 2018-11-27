Алена Шишкова призналась, что считает материнство своим главным достижением в жизни

На днях в Сети появилось свежее интервью Алены Шишковой. В разговоре с ведущей модель рассказала, что больше всего гордится тем, что подарила жизнь своей дочке Алисе.

1 2 3 4 5 6 Алена Шишкова призналась, что главным своим достижением считает рождение дочери

26-летняя модель Алена Шишкова стала гостьей программы визажиста Анжелики Еськовой «Имидж успешной женщины». В откровенной беседе модель рассказала о своей карьере, об общении с поклонниками и секретах своей красоты и стиля.



Ведущая также спросила Алену о том, что она считает самым большим своим достижением в жизни. «То, что я мать. Серьезно, это факт», — не задумываясь, ответила модель.



Напомним, в 2014-м Шишкова родила дочь Алису от рэпера Тимати. Несмотря на то, что молодые люди расстались вскоре после появления девочки на свет, они часто проводят время все вместе. Алена поддерживает хорошие отношения с мамой своего экс-бойфренда, Симоной Юнусовой, которая занимается воспитанием Алисы, когда ее родители работают.

