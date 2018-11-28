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    «Будем всегда свеженькими»: Анна Бузова поделилась секретом красоты с подписчицами

    28.11.2018
    Анна Бузова много времени уделяет своему внешнему виду и уходу за собой. Недавно девушка рассказала поклонницам о том, как ей удается поддерживать кожу лица в идеальном состоянии.

    Младшая сестра певицы Ольги Бузовой 30-летняя Анна давно активно ведет свою страницу в Инстаграме и часто общается с подписчицами. Недавно под одним из фото бизнесвумен поделилась своим бьюти-хаком.  

    «Девочки, знаю, что у каждой из нас есть свои маленькие женские секретики по уходу за собой. Вот моя находка, от которой я реально кайфую — протирать личико кубиками льда с утра. Это, безусловно, очень бодрит, улучшает тонус и цвет кожи. Тут главное регулярность. А я периодически ленюсь и делаю перерывы. Но вот уже 10 дней не ленюсь и не пропускаю эту домашнюю процедуру — и реально вижу результат. Очень много рецептов по приготовлению кубиков в домашних условиях. Я сейчас приготовила на месяц вперед лед изо льна. Две столовых ложки льняных семян заливаем кипятком и даем настояться три-четыре часа. Процеживаем и заливаем в формочки для льда. Потихонечку вводим эту утреннюю процедуру в привычку и будем всегда свеженькими и красивыми», — рассказала Анна.

    Подписчики девушки по достоинству оценили ее старания и осыпали комплиментами: «Красивее сестры!», «Анюта, такая красотка!», «Нет, ну надо же такой красивой уродиться», «Какая же вы хорошая, Анна», — писали поклонники знаменитости в комментариях под фото.

    Совсем недавно Анна Бузова выложила фотографию, на которой предстала перед пользователями Сети без макияжа

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Анна Бузова

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    Комментарии (4) Добавить комментарий
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    • Помню Анну и ОБуз на Доме2 - Анна мне тогда больше понравилась, она и умнее и симпатичнее Ольги, но не амбициозная - просто хорошая девчонка.

    • Если бы не Ольга Бузова, но узнали бы и об Анне Б. А так, да, легко раздавать советы. И Ольга мне больше нравится по красоте.

    • Их секрет-уколы красоты и фильтры.Ну не надоело ещё про лёд загонять?

    • Бузовы красивые сестры!

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