«Будем всегда свеженькими»: Анна Бузова поделилась секретом красоты с подписчицами

Анна Бузова много времени уделяет своему внешнему виду и уходу за собой. Недавно девушка рассказала поклонницам о том, как ей удается поддерживать кожу лица в идеальном состоянии.

1 2 3 4 5 6 Анна Бузова поделилась с подписчицами своим бьюти-секретом

Младшая сестра певицы Ольги Бузовой 30-летняя Анна давно активно ведет свою страницу в Инстаграме и часто общается с подписчицами. Недавно под одним из фото бизнесвумен поделилась своим бьюти-хаком.



«Девочки, знаю, что у каждой из нас есть свои маленькие женские секретики по уходу за собой. Вот моя находка, от которой я реально кайфую — протирать личико кубиками льда с утра. Это, безусловно, очень бодрит, улучшает тонус и цвет кожи. Тут главное регулярность. А я периодически ленюсь и делаю перерывы. Но вот уже 10 дней не ленюсь и не пропускаю эту домашнюю процедуру — и реально вижу результат. Очень много рецептов по приготовлению кубиков в домашних условиях. Я сейчас приготовила на месяц вперед лед изо льна. Две столовых ложки льняных семян заливаем кипятком и даем настояться три-четыре часа. Процеживаем и заливаем в формочки для льда. Потихонечку вводим эту утреннюю процедуру в привычку и будем всегда свеженькими и красивыми», — рассказала Анна.



Подписчики девушки по достоинству оценили ее старания и осыпали комплиментами: «Красивее сестры!», «Анюта, такая красотка!», «Нет, ну надо же такой красивой уродиться», «Какая же вы хорошая, Анна», — писали поклонники знаменитости в комментариях под фото.



Совсем недавно Анна Бузова выложила фотографию, на которой предстала перед пользователями Сети без макияжа.

