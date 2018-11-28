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    Инсайдер рассказал, как «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина познакомилась с королем Малайзии

    28.11.2018
    На днях в Москве состоялась одна из самых ярких и запоминающихся свадеб года. Российская модель Оксана Воеводина стала женой Короля Малайзии Мухаммада V. Теперь же стало известно, где девушка познакомилась с таким завидным женихом.
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      Стала известна история знакомства «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мухаммада V
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    Новость о свадьбе 25-летней «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной и 49-летнего короля Малайзии Мухаммада V обсуждает вся страна. Пока одним интересны подробности торжества, другие жаждут узнать, как же русской красавице удалось стать невестой даже не принца, а самого настоящего короля!

    Как сообщает «Комсомольская правда», Оксана встретила будущего мужа благодаря своей работе. Победив в конкурсе «Мисс Москва-2015», она получила предложение о сотрудничестве от крупного модельного агентства. Девушка объехала полмира и в одной из поездок ознакомилась с Мухаммадом.

    «Оксана модель, много работала за границей, поэтому знакомства такого уровня вполне предсказуемы. С Мухаммадом они встретились полтора года назад в Европе. Ксюша работала на выставке часов, стояла у стенда, рекламировала продукцию», — рассказала изданию Татьяна Андреева, организатор конкурса «Мисс Москва-2015».

    По данным портала Rakyatku News, за несколько месяцев до того, как выйти замуж за короля, Оксана Воеводина приняла ислам, а также изменила имя — теперь она Рихана.  

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram, Getty Images

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